2-й таймЛокомотив — СочиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Пиняев («Локомотив»)«Локомотив» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Роберто Морено: «Сочи» намерен закрепиться в РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Сочи Локомотив
    Главный тренер «Сочи» Роберт Морено сообщил о желании команды надолго закрепиться в российской Премьер-лиге.

    Роберто Морено
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберто Морено

    «Мы готовы к тому, что в каждом матче нужно биться за три очка, и к тому, чтобы остаться в высшей лиге надолго.

    У нас было не так много времени на подготовку, поэтому мы немного позже начали работать на трансферном рыке. Тем не менее сейчас мы уже практически сформировали свой состав. К тому же у нас сохранился костяк с прошлого сезона, за те полтора года, что я здесь, остались игроки, которые работают со мной с самого начала.

    Мы не собираемся отказываться от своего стиля — мы будем играть в атакующий футбол, будем активно прессинговать, чтобы у нас была своя идентичность. Это также очень важно, — сказал Морено "Матч ТВ".

    Календарь и таблица РПЛ

    В первом туре "Сочи" сыграет в гостях с "Локомотивом" 19 июля в 18:00 (мск). Онлайн трансляция матча будет вестись тут.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Красно-белые» начнут сезон с уверенной победы?
  • «Спартак» — «Динамо» Мх. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Порье в третий раз победит Холлоуэя?
  • Порье — Холлоуэй. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Возвращение Мэнни Пакьяо обернется провалом?
  • Пакьяо — Барриос. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.75
  • Экспресс дня 19 июля
  • Сегодня в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Порье — Холлоуэй
  • Бои
  • Завтра в 07:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Пакьяо — Барриос
  • Бои
  • Завтра в 06:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Ахмат — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  4.26
  • Экспресс дня 20 июля
  • Завтра в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Торпедо — Челябинск
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры