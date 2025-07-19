Роберто Морено: «Сочи» намерен закрепиться в РПЛ

Главный тренер «Сочи»сообщил о желании команды надолго закрепиться в российской Премьер-лиге.

«Мы готовы к тому, что в каждом матче нужно биться за три очка, и к тому, чтобы остаться в высшей лиге надолго.

У нас было не так много времени на подготовку, поэтому мы немного позже начали работать на трансферном рыке. Тем не менее сейчас мы уже практически сформировали свой состав. К тому же у нас сохранился костяк с прошлого сезона, за те полтора года, что я здесь, остались игроки, которые работают со мной с самого начала.

Мы не собираемся отказываться от своего стиля — мы будем играть в атакующий футбол, будем активно прессинговать, чтобы у нас была своя идентичность. Это также очень важно, — сказал Морено "Матч ТВ".

Календарь и таблица РПЛ

В первом туре "Сочи" сыграет в гостях с "Локомотивом" 19 июля в 18:00 (мск). Онлайн трансляция матча будет вестись тут.