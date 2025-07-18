«Динамо» — «Балтика». Онлайн, прямая трансляция

Ход игры
10' Снова Пряхин боролся за мяч на чужой половине, снова нарушил правила в атаке.
7' Бориско сыграл на выходе, перехватил передачу Глебова.
5' Осипенко не попал головой после навеса Касереса! Мог открывать счёт защитник Динамо!
3' Чуть не убежал от Скопинцева Пряхин! Но всё-таки нарушил правила в атаке.
1' Балтика начала с центра поля, поехали!
Перед матчем
20:30 Команды на поле! Через пару минут начинаем!
20:20 Через 10 минут стартует сезон РПЛ, стадион имени Льва Яшина готов!
20:15 А вот Андрей Талалаев выбрал, наверное, не самый очевидный состав. В старте все те, кто добыл путёвку в РПЛ в прошлом сезоне, а новички-легионеры пока что на скамейке. Ждём их во втором тайме?
20:10 На первый матч сезона Карпин выбрал, кажется, максимально сильный состав. Не хватает лишь Карраскаля, который может больше и не сыграть за московскую команду. Однако есть вопросы к тому, кто может выйти со скамейки и усилить игру. Если в предсезонке со скамейки выходил Сергеев, то сейчас в атаку могут выйти лишь Макаров или Окишор.
20:00 Обе команды на разминке, около получаса до старта сезона!
«Динамо»
Стартовые составы:
«Динамо»: Лунев, Касерес, Фернандес, Осипенко, Скопинцев, Фомин, Глебов, Бителло, Нгамале, Гладышев, Сергеев.
«Балтика»: Бориско, Бевеев, Варатынов, Гассама, Андраде, И. Петров, Титков, Мендель, Пряхин, Саусь, Хиль.
Валерий Карпин начинает свою работу с московским клубом, и это сразу переводит «Динамо» в категорию претендентов на чемпионство. Причём уже без скидок и условностей. Ожидания высоки — как со стороны болельщиков, так и от самого руководства, которое сделало ставку на опытного тренера с резким стилем.
Команда провела насыщенную предсезонку, включавшую победы над «Партизаном» (3:1), «ОФК Белград» (4:0) и «Локомотивом» (5:1). Главный минус — травма Константина Тюкавина. Его заменит Иван Сергеев, которому предстоит непростая роль. Также не сыграет Милан Майсторович. На поле, скорее всего, увидим схему 4-3-3 с Глебовым, Касересом, Битело и Гладышевым в основе. Карпин говорит о «готовности на 80%», но даже этого должно хватить для победы над новичком.
Не обошлось и без турбулентности. В межсезонье появились сигналы недовольства внутри команды — в частности, от Андрея Лунева, которому не по душе ни совмещение постов Карпиным, ни выбор капитана (Бителло). Свое мнение озвучил и Тюкавин. Открытые вопросы: удалось ли Карпину за короткий срок взять ситуацию под контроль — и не скажутся ли конфликты на старте чемпионата?
«Балтика»
Подготовка «Балтики» прошла с переменным успехом: поражения от «Зенита-2» и «Шинника», но затем команда удивила победой над основой «Зенита» (2:1) и уверенной игрой против «Сочи» (2:0). Новичок Тентон Йенне уже отметился дублем и может стать ключевой фигурой в атаке. Тем не менее, выезд в Москву — это совсем другой уровень давления и сопротивления.
Летом «Балтика» смело перезапустила состав: восемь игроков ушли, пришли новые, в том числе Уткин, Бевеев, Филин, Чивич и Йенне. Пока состав формируется, и первые туры станут настоящим испытанием. Главное — чтобы не пошёл спад на фоне сложного календаря.
Есть и тревожные факты: за последние шесть матчей в Москве «Балтика» не набрала ни одного очка, а на старте ей предстоит сыграть сразу с «Динамо» и «Спартаком». В прошлом сезоне в элите на выезде команда уступила всем столичным грандам.