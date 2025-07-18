«Динамо» — «Балтика». Онлайн, прямая трансляция

РПЛ вернулась! А первый матч нового сезона подбрасывает сразу несколько интриг: дебют Карпина у руля «Динамо», обновлённая «Балтика», которая обыграла «Зенит» в контрольной игре, и довольно острые внутренние конфликты в стане «бело-голубых». Следить за ходом матча можно с нашим онлайном, присоединяйтесь!

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Балтика 0:0 Динамо: Андрей Лунёв, Хуан Хосе Касерес, Максим Осипенко, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев, Битело, Данил Глебов, Муми Нгамал, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев, Иван Сергеев Балтика: Максим Бориско, Сергей Варатынов, Кевин Андраде, Натан Гассама, Мингиян Бевеев, Владислав Саусь, Илья Петров, Андрей Мендель, Сергей Пряхин, Николай Титков, Gil B.

Ход игры

10' Снова Пряхин боролся за мяч на чужой половине, снова нарушил правила в атаке.

7' Бориско сыграл на выходе, перехватил передачу Глебова.

5' Осипенко не попал головой после навеса Касереса! Мог открывать счёт защитник Динамо!

3' Чуть не убежал от Скопинцева Пряхин! Но всё-таки нарушил правила в атаке.

1' Балтика начала с центра поля, поехали!

Динамо — Балтика livesport.ru

Перед матчем

20:30 Команды на поле! Через пару минут начинаем!

Динамо — Балтика livesport.ru

20:20 Через 10 минут стартует сезон РПЛ, стадион имени Льва Яшина готов!

Динамо — Балтика livesport.ru

20:15 А вот Андрей Талалаев выбрал, наверное, не самый очевидный состав. В старте все те, кто добыл путёвку в РПЛ в прошлом сезоне, а новички-легионеры пока что на скамейке. Ждём их во втором тайме?

20:10 На первый матч сезона Карпин выбрал, кажется, максимально сильный состав. Не хватает лишь Карраскаля, который может больше и не сыграть за московскую команду. Однако есть вопросы к тому, кто может выйти со скамейки и усилить игру. Если в предсезонке со скамейки выходил Сергеев, то сейчас в атаку могут выйти лишь Макаров или Окишор.

20:00 Обе команды на разминке, около получаса до старта сезона!

Разминка игроков Динамо livesport.ru

«Динамо»

Стартовые составы:

«Динамо»: Лунев, Касерес, Фернандес, Осипенко, Скопинцев, Фомин, Глебов, Бителло, Нгамале, Гладышев, Сергеев.

«Балтика»: Бориско, Бевеев, Варатынов, Гассама, Андраде, И. Петров, Титков, Мендель, Пряхин, Саусь, Хиль.

Валерий Карпин начинает свою работу с московским клубом, и это сразу переводит «Динамо» в категорию претендентов на чемпионство. Причём уже без скидок и условностей. Ожидания высоки — как со стороны болельщиков, так и от самого руководства, которое сделало ставку на опытного тренера с резким стилем.

Команда провела насыщенную предсезонку, включавшую победы над «Партизаном» (3:1), «ОФК Белград» (4:0) и «Локомотивом» (5:1). Главный минус — травма Константина Тюкавина. Его заменит Иван Сергеев, которому предстоит непростая роль. Также не сыграет Милан Майсторович. На поле, скорее всего, увидим схему 4-3-3 с Глебовым, Касересом, Битело и Гладышевым в основе. Карпин говорит о «готовности на 80%», но даже этого должно хватить для победы над новичком.

Не обошлось и без турбулентности. В межсезонье появились сигналы недовольства внутри команды — в частности, от Андрея Лунева, которому не по душе ни совмещение постов Карпиным, ни выбор капитана (Бителло). Свое мнение озвучил и Тюкавин. Открытые вопросы: удалось ли Карпину за короткий срок взять ситуацию под контроль — и не скажутся ли конфликты на старте чемпионата?

«Балтика»

Подготовка «Балтики» прошла с переменным успехом: поражения от «Зенита-2» и «Шинника», но затем команда удивила победой над основой «Зенита» (2:1) и уверенной игрой против «Сочи» (2:0). Новичок Тентон Йенне уже отметился дублем и может стать ключевой фигурой в атаке. Тем не менее, выезд в Москву — это совсем другой уровень давления и сопротивления.

Летом «Балтика» смело перезапустила состав: восемь игроков ушли, пришли новые, в том числе Уткин, Бевеев, Филин, Чивич и Йенне. Пока состав формируется, и первые туры станут настоящим испытанием. Главное — чтобы не пошёл спад на фоне сложного календаря.

Есть и тревожные факты: за последние шесть матчей в Москве «Балтика» не набрала ни одного очка, а на старте ей предстоит сыграть сразу с «Динамо» и «Спартаком». В прошлом сезоне в элите на выезде команда уступила всем столичным грандам.