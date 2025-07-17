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    Чемпионский кубок Российской Премьер-ЛигиТаков путь. Семь ожиданий от нового сезона РПЛ
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    Стали известны судейские назначения на матчи 1-го тура РПЛ

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    На официальном сайте РПЛ появился список судейских назначений на первый тур сезона 2025/26.

    Ян Бобровский
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    Ян Бобровский

    18 июля (пятница)

    «Динамо» Москва — «Балтика»: судья — Ян Бобровский.

    Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Максим Белокур; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Антон Фролов; инспектор — Сергей Мацюра.

    19 июля (суббота)

    «Акрон» — «Крылья Советов»: судья — Ранэль Зияков.

    Помощники судьи — Денис Петров, Хамид Талаев; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Артём Чистяков; инспектор — Юрий Баскаков.

  • Таков путь. Семь ожиданий от нового сезона РПЛ
  • Делимся главными ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ 2025/26
  • Сегодня

    • «Локомотив» — «Сочи»: судья — Евгений Буланов.

    Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Инал Танашев; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Артур Фёдоров; инспектор — Сергей Лапочкин.

    «Спартак» — «Динамо» Махачкала: судья — Василий Казарцев.

    Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Веретешкин; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Павел Шадыханов; инспектор — Владимир Казьменко.

    20 июля (воскресенье)

    «Пари НН» — «Краснодар»: судья — Евгений Кукуляк.

    Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Гончар.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» — «Ростов»: судья — Рафаэль Шафеев.

    Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Стипиди; резервный судья — Владислав Целовальников; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Сергей Французов.

    «Ахмат» — «Рубин»: судья — Иван Абросимов.

    Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Сергей Чебан; инспектор — Эдуард Малый.

    21 июля (понедельник)

    «Оренбург» — ЦСКА: судья — Егор Егоров.

    Помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Олег Соколов.

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