Стали известны судейские назначения на матчи 1-го тура РПЛ

18 июля (пятница)
«Динамо» Москва — «Балтика»: судья — Ян Бобровский.
Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Максим Белокур; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Антон Фролов; инспектор — Сергей Мацюра.
19 июля (суббота)
«Акрон» — «Крылья Советов»: судья — Ранэль Зияков.
Помощники судьи — Денис Петров, Хамид Талаев; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Артём Чистяков; инспектор — Юрий Баскаков.
«Локомотив» — «Сочи»: судья — Евгений Буланов.
Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Инал Танашев; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Артур Фёдоров; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Спартак» — «Динамо» Махачкала: судья — Василий Казарцев.
Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Веретешкин; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Павел Шадыханов; инспектор — Владимир Казьменко.
20 июля (воскресенье)
«Пари НН» — «Краснодар»: судья — Евгений Кукуляк.
Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Гончар.
«Зенит» — «Ростов»: судья — Рафаэль Шафеев.
Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Стипиди; резервный судья — Владислав Целовальников; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Сергей Французов.
«Ахмат» — «Рубин»: судья — Иван Абросимов.
Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Сергей Чебан; инспектор — Эдуард Малый.
21 июля (понедельник)
«Оренбург» — ЦСКА: судья — Егор Егоров.
Помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Олег Соколов.