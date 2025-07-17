Криштиану Роналду признан лучшим игроком сезона в чемпионате Саудовской Аравии

Форвард «Аль-Насра»признан лучшим игроком сезона-2024/25 в чемпионате Саудовской Аравии по версии болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

В ходе сезона 40-летний нападающий 15 раз становился лучшим игроком матча. В 30 поединках Про-Лиги Криштиану забил 25 голов, став лучшим бомбардиром турнира.

Также гол Роналду ударом слета с линии штрафной в матче 27-го тура против «Эр-Рияда» (2:1) был признан болельщиками лучшим голом сезона. Таким образом, легендарный португалец получил сразу три индивидуальные награды: лучший игрок сезона, лучший бомбардир и лучший гол.

По итогам чемпионата «Аль-Наср» занял третье место. Титул чемпиона достался «Аль-Иттихаду», а вторым стал «Аль-Хиляль».