Криштиану Роналду признан лучшим игроком сезона в чемпионате Саудовской Аравии

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
В ходе сезона 40-летний нападающий 15 раз становился лучшим игроком матча. В 30 поединках Про-Лиги Криштиану забил 25 голов, став лучшим бомбардиром турнира.
Также гол Роналду ударом слета с линии штрафной в матче 27-го тура против «Эр-Рияда» (2:1) был признан болельщиками лучшим голом сезона. Таким образом, легендарный португалец получил сразу три индивидуальные награды: лучший игрок сезона, лучший бомбардир и лучший гол.
По итогам чемпионата «Аль-Наср» занял третье место. Титул чемпиона достался «Аль-Иттихаду», а вторым стал «Аль-Хиляль».