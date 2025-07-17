ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Динияр БилялетдиновДинияр Билялетдинов: Нельзя просто так прийти в Академию «Локо» и сказать «Я — дворовой мастер»
    Все новости спорта

    Криштиану Роналду признан лучшим игроком сезона в чемпионате Саудовской Аравии

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд
    Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду признан лучшим игроком сезона-2024/25 в чемпионате Саудовской Аравии по версии болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

    Криштиану Роналду
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду

    В ходе сезона 40-летний нападающий 15 раз становился лучшим игроком матча. В 30 поединках Про-Лиги Криштиану забил 25 голов, став лучшим бомбардиром турнира.

    Также гол Роналду ударом слета с линии штрафной в матче 27-го тура против «Эр-Рияда» (2:1) был признан болельщиками лучшим голом сезона. Таким образом, легендарный португалец получил сразу три индивидуальные награды: лучший игрок сезона, лучший бомбардир и лучший гол.

    По итогам чемпионата «Аль-Наср» занял третье место. Титул чемпиона достался «Аль-Иттихаду», а вторым стал «Аль-Хиляль».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пройдут ли беларусы во 2 раунд Лиги конференций?
  • «Работнички» — «Торпедо» Ж. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Нанесёт ли «Шериф» новое поражение «Приштине»?
  • «Приштина» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Шахтёр» нанесёт новое крупное поражение сопернику?
  • «Ильвес» — «Шахтёр» Д. Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.07
  • Экспресс дня 17 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Работнички — Торпедо Ж
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Приштина — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ильвес — Шахтёр Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Неман — Урарту
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Ордабасы — Торпедо Кутаиси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Сутьеска
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сувон Сити — Кванджу
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Тэгу — Кимчхон Санму
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры