Нагорных: Вопрос об увольнении Галактионова из «Локомотива» не рассматривался

Председатель совета директороврассказал, думали ли в московском клубе о смене главного тренера.

«Нет, такой вопрос не рассматривался. Приоткрою небольшую тайну — на матче против "Крыльев Советов" Михаил Михайлович работал с температурой 39 градусов. Наверное, зря он поехал в таком состоянии в Самару. Это была первая игра после паузы на сборные. Молодые футболисты у нас не смогли вылететь сразу после игры молодежной сборной России в Колумбии, возвращались четыре дня. Буквально пересаживались с самолета на самолет. Половина команды вернулась из национальных сборных. И главный тренер не чувствовал себя хорошо. Наверное, клуб должен был принять решение, чтобы специалист остался в Москве», — сказал Нагорных «СЭ».

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В сезоне-2024/25 «Локомотив» стал шестым в таблице РПЛ.