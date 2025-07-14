Sofascore опубликовал символическую сборную КЧМ-2025

Коул Палмер Фото: globallookpress.com
Наивысший балл там имеет полузащитник «Челси» Коул Палмер (7,88).
Больше всего представлены в сборной игроки «Челси», «ПСЖ», «Аль-Хиляля» (по три). Также по одному футболисту из «Баварии» и «Флуминенсе»
Сборная КЧМ-2025
Софаскоре
Сборная КЧМ-2025
- Вратарь: Яссин Буну («Аль-Хиляль» — 7,84).
- Защитники: Марк Кукурелья («Челси» — 7,45), Маркиньос («ПСЖ» — 7,23), Калиду Кулибали («Аль-Хиляль» — 7,58), Ашраф Хакими («ПСЖ» — 7,57).
- Полузащитники: Витинья («ПСЖ» — 7,70), Рубен Невеш («Аль-Хиляль» — 7,68), Йозуа Киммих («Бавария» — 7,80).
- Нападающие: Педру Нету («Челси» — 7,63), Джон Арьяс («Флуминенсе» — 7,67), Коул Палмер («Челси» — 7,88).