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    Sofascore опубликовал символическую сборную КЧМ-2025

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    Авторитетный интернет-портал Sofascore представил свою версию символической сборной завершившегося КЧМ-2025.

    Коул Палмер
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    Коул Палмер

    Наивысший балл там имеет полузащитник «Челси» Коул Палмер (7,88).

    Больше всего представлены в сборной игроки «Челси», «ПСЖ», «Аль-Хиляля» (по три). Также по одному футболисту из «Баварии» и «Флуминенсе»

    Сборная КЧМ-2025
    Софаскоре

    Сборная КЧМ-2025
    • Вратарь: Яссин Буну («Аль-Хиляль» — 7,84).
    • Защитники: Марк Кукурелья («Челси» — 7,45), Маркиньос («ПСЖ» — 7,23), Калиду Кулибали («Аль-Хиляль» — 7,58), Ашраф Хакими («ПСЖ» — 7,57).
    • Полузащитники: Витинья («ПСЖ» — 7,70), Рубен Невеш («Аль-Хиляль» — 7,68), Йозуа Киммих («Бавария» — 7,80).
    • Нападающие: Педру Нету («Челси» — 7,63), Джон Арьяс («Флуминенсе» — 7,67), Коул Палмер («Челси» — 7,88).

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