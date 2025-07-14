Sofascore опубликовал символическую сборную КЧМ-2025

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Наивысший балл там имеет полузащитник «Челси» Коул Палмер (7,88).

Больше всего представлены в сборной игроки «Челси», «ПСЖ», «Аль-Хиляля» (по три). Также по одному футболисту из «Баварии» и «Флуминенсе»

Сборная КЧМ-2025 Софаскоре