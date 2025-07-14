Давиташвили интересен «Спортингу» и «Бешикташу»

Полузащитник «Сент-Этьена»имеет большой спрос на трансферном рынке.

По данным Fotospor, им сейчас активно интересуются лиссабонский «Спортинг», турецкий «Бешикташ», а также «Ренн» и «Страсбург».

За одного из своих лидеров «Сент-Этьен» намерен получить около € 20 млн. Напомним, что «зеленые» по итогам прошлого сезона вылетели из Лиги 1.

Всего Давиташвили сыграл за «Сент-Этьен» 33 матча в чемпионате Франции, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.

24-летний грузинский вингер известен в России по выступлениям за «Рубин», «Ротор» и тульский «Арсенал»