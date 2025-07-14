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    Давиташвили интересен «Спортингу» и «Бешикташу»

    Футбол Футбол Франции Сент-Этьен Португалия Спортинг Лиссабон Суперлига Турции Футбол Турции Бешикташ Ренн Страсбург
    Полузащитник «Сент-Этьена» Зурико Давиташвили имеет большой спрос на трансферном рынке.

    Зурико Давиташвили
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    Зурико Давиташвили

    По данным Fotospor, им сейчас активно интересуются лиссабонский «Спортинг», турецкий «Бешикташ», а также «Ренн» и «Страсбург».

    За одного из своих лидеров «Сент-Этьен» намерен получить около € 20 млн. Напомним, что «зеленые» по итогам прошлого сезона вылетели из Лиги 1.

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    • Всего Давиташвили сыграл за «Сент-Этьен» 33 матча в чемпионате Франции, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.

    24-летний грузинский вингер известен в России по выступлениям за «Рубин», «Ротор» и тульский «Арсенал»

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