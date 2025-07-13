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    Шалимов: «Факел» будет другой командой в Первой лиге

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    Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов считает, что его команда подходит во всеоружии к старту нового сезона.

    Игорь Шалимов
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    Игорь Шалимов

    «Эмоции переполняют. Только положительные. Состав обновился, многим было важно увидеться с болельщиками лицом к лицу. И то, что в жару пришло столько людей… Перед нами поставлена задача, и ее надо решать ради них, ради болельщиков. И уже вместе с ними дальше писать историю клуба.

    Подытоживая межсезонье, нашу подготовку, скажу, что клуб провел большую работу и подобрал хороших опытных футболистов. Но никого шапками мы не закидываем, нам предстоит доказывать, чего мы стоим. А болельщикам — еще раз огромное спасибо за поддержку, постараемся оправдать их ожидания», — сказал Шалимова официльному сайту воронежцев.

    56-летний Шалимов пришел в «Факел» в конце прошлого сезона и вылетел с командой в Первую лигу, заняв последнее место.

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