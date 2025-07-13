Мареска: «ПСЖ» — лучшая команда в мире, но мы здесь для того, чтобы выиграть финал

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв финале Клубного чемпионата мира.

«Кто сказал, что нам придется страдать? Посмотрим через пару дней. Конечно, у них команда топ-уровня, лучшая команда в мире. Но каждый матч отличается. Мы постараемся изо всех сил, чтобы сыграть хороший матч.

Я согласен с большинством людей о том, что "ПСЖ" — лучшая команда в Европе и в мире. Они показывают это. Мы испытываем максимальное уважение к ним. Я действительно наслаждаюсь, наблюдая за их игрой, но мы здесь для того, чтобы постараться изо всех сил и выиграть финал», — цитирует Мареску Sky Sports.

Напомним, что матч «Челси» — «ПСЖ» состоится 13 июля и начнется в 22:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.