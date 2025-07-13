Дембеле — о финале КЧМ-2025: «Челси» будет очень сложным соперником

Нападающийподелился ожиданиями от предстоящего финального матча Клубного ЧМ против

«Я много работал, чтобы попасть сюда, и похвала — это хорошо, но я сосредоточен на том, чтобы отдавать все силы команде и добиваться ещё больших успехов вместе с ней.

Это момент мечты, наши амбиции самые высокие, и мы хотим продолжать творить историю вместе с ПСЖ. "Челси" будет очень сложным соперником», — приводит слова Дембеле Marca.

Матч между «Челси» и ПСЖ состоится сегодня, 13-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.