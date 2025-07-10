Чиро Иммобиле стал игроком «Болоньи»

35-летний экс-форвард сборной Италиивернулся в Серию А, подписав контракт с

Соглашение рассчитано на один сезон с опцией продления еще на год — до июня 2027 года. Зарплата игрока составляет около 2 миллионов евро чистыми в год.

В минувшем сезоне Иммобиле выступал за турецкий «Бешикташ», где в 30 матчах Суперлиги забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи. Переход состоялся на правах свободного агента после расторжения контракта со стамбульским клубом.

Ранее Иммобиле провел восемь сезонов в «Лацио», где стал лучшим бомбардиром в истории Серии А среди действующих футболистов с 201 забитым мячом.