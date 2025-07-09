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    Тренер «Сьона» — о поражении в матче против «Зенита»: Нас просто «съели» 1 в 1

    Футбол Футбол России Товарищеские матчи Зенит Сьон
    Главный тренер «Сьона» Дидье Толо высказался о поражении своей команды в товарищеском матче против «Зенита».

    Дидье Толо — главный тренер «Сьона»
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    Дидье Толо — главный тренер «Сьона»

    «Длинного комментария не будет. "Зенит" был гораздо сильнее, чем мы. Нас просто "съели" 1 в 1. Наши игроки не были достаточно эффективны и агрессивны. Это не оправдание, так сегодня сложилось.

    Сейчас мы выходим из напряженной фазы предсезонной подготовки. Нам не хватало агрессивности. Может, дней 15 преимущества у "Зенита" над нами есть», — сказал Толо Чемпионату.

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