Тренер «Сьона» — о поражении в матче против «Зенита»: Нас просто «съели» 1 в 1

Главный тренервысказался о поражении своей команды в товарищеском матче против

«Длинного комментария не будет. "Зенит" был гораздо сильнее, чем мы. Нас просто "съели" 1 в 1. Наши игроки не были достаточно эффективны и агрессивны. Это не оправдание, так сегодня сложилось.

Сейчас мы выходим из напряженной фазы предсезонной подготовки. Нам не хватало агрессивности. Может, дней 15 преимущества у "Зенита" над нами есть», — сказал Толо Чемпионату.

В следующем товарищеском матче «Сьон» сыграет против «Грассхоппером» 11-го июля.