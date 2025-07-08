Макелеле: Дайте Хаби Алонсо спокойно поработать один-два года

Бывший опорник «Реала» и сборной Францииответил на вопрос, сможет ли «Реал» добиться успехов под руководством нового главного тренера

«У клуба появился новый тренер. Это также мой друг. Он поставит другую игру, будет непросто. "Реал" всегда будет "Реалом".

Нужно идти за шагом. Хаби нужно время. Год или два. Нужно дать ему поработать. У него впечатляющий состав, — сказал экс-хавбек "Реала" изданию As.

В прошлом году "сливочные" финшировали вторыми в Примере, уступив первую строчку "Барселоне". Хаби Алонсо этим летом возглавил "Реал", сменив в качестве главного тренера Карло Анчелотти.