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    «Ньюкасл» объявил об уходе Каллума Уилсона

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    Нападающий Каллум Уилсон покинул состав «Ньюкасл Юнайтед», сообщает официальный сайт «сорок».

    Каллум Уилсон
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    Каллум Уилсон

    «Каллум Уилсон подтвердил, что покинет "Ньюкасл Юнайтед после пяти сезонов в клубе. От дебюта против 'Вест Хэма' в 2020 году до получения культовой футболки с номером 9, Каллум сыграл огромную роль в нашем успехе в последние годы. Мы благодарны за весь его вклад. Удачи в будущем", — говорится в сообщении.

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    • 33-летний форвард стал футболистом "Ньюкасла" в 2020 году, перейдя из "Борнмута". Всего он сыграл за команду 130 матчей во всех турнирах, отметился в них 49 забитыми мячами и 11 ассистами. На счету Уилсона 9 матчей за сборную Англии и два гола.

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