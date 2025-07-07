«Ньюкасл» объявил об уходе Каллума Уилсона

Нападающийпокинул состав, сообщает официальный сайт «сорок».

«Каллум Уилсон подтвердил, что покинет "Ньюкасл Юнайтед после пяти сезонов в клубе. От дебюта против 'Вест Хэма' в 2020 году до получения культовой футболки с номером 9, Каллум сыграл огромную роль в нашем успехе в последние годы. Мы благодарны за весь его вклад. Удачи в будущем", — говорится в сообщении.

33-летний форвард стал футболистом "Ньюкасла" в 2020 году, перейдя из "Борнмута". Всего он сыграл за команду 130 матчей во всех турнирах, отметился в них 49 забитыми мячами и 11 ассистами. На счету Уилсона 9 матчей за сборную Англии и два гола.