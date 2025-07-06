Хавьер Тебас вновь раскритиковал Клубный чемпионат мира

Президент Ла Лигив очередной раз выступил с критикой в адрес Клубного чемпионата мира.

Поводом для его комментария стала публикация The Athletic о резком снижении стоимости билетов на полуфинал турнира — цена упала в 36 раз всего за несколько дней.

«Доходы от ТВ и спонсорства притянуты за уши. Цены на билеты резко падают, чтобы заполнить стадионы. В то время как налоговые проблемы возникают как у игроков, так и у клубов. Может ли быть хуже?» — написал Тебас в своих социальных сетях.

Ранее появилась информация, что организаторы вынуждены были значительно снизить стоимость билетов, чтобы привлечь болельщиков и заполнить трибуны на решающих стадиях Клубного чемпионата мира.