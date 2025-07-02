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    Мостовой — о Юране: Почему мы не ценим своих тренеров, а берем проходных иностранцев?

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    Знаменитый в прошлом российский футболист Александр Мостовой высказал недоумение, почему оказался в РПЛ не нужен Сергей Юран, зато команды берут второсортных иностранных специалистов.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Я слышал и видел, что Сергей Юран возглавил команду из второго дивизиона Турции. Всегда возникает один вопрос. Плохо, что наши футбольные люди в данный момент не нужны российским клубам на фоне того, что к нам приезжают проходные иностранцы. Но будем болеть и следить за Юраном», — сказал Мостовой «Чемпионату».

    Вчера, 1 июля, стало известно о назначении на пост главного тренера второго турецкого дивизиона «Серик Белиедиспор» известного российского специалиста Сергея Юрана, который в РПЛ тренировал «Пари НН» и «Химки».

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