Мостовой — о Юране: Почему мы не ценим своих тренеров, а берем проходных иностранцев?

Знаменитый в прошлом российский футболиствысказал недоумение, почему оказался в РПЛ не нужен, зато команды берут второсортных иностранных специалистов.

«Я слышал и видел, что Сергей Юран возглавил команду из второго дивизиона Турции. Всегда возникает один вопрос. Плохо, что наши футбольные люди в данный момент не нужны российским клубам на фоне того, что к нам приезжают проходные иностранцы. Но будем болеть и следить за Юраном», — сказал Мостовой «Чемпионату».

Вчера, 1 июля, стало известно о назначении на пост главного тренера второго турецкого дивизиона «Серик Белиедиспор» известного российского специалиста Сергея Юрана, который в РПЛ тренировал «Пари НН» и «Химки».