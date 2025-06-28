28 июня в Братиславе на стадионе «Тегельне поле» состоится финал молодежного чемпионата Европы, в котором сойдутся сборные U21

Обе команды прошли длинный путь. Особенно нужно отметить немцев, которые не потерпели ни одного поражения. В прошлый раз Германия не заметила Францию, так что она находится в прекрасной форме.

Англичане являются действующими победителями с прошлого розыгрыша. Для них эта побед может стать исторической. До этого только Испании и Нидерландам удавалось выигрывать дважды подряд. Справятся ли молодые «львы» с мощными немцами?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 2.67 и 2.69 на победу команд в основное время. Ставки на победу в финале принимаются за 1.91 и 1.93.

Эксперты LivsSport.Ru назвали победителя предстоящего противостояния. Подробнее в прогнозе.

ИИ считает, что матч выиграет Германия со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Англия U21 — Германия U21 смотрите на LiveCup.Run.

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