Обе команды прошли длинный путь. Особенно нужно отметить немцев, которые не потерпели ни одного поражения. В прошлый раз Германия не заметила Францию, так что она находится в прекрасной форме.
Англичане являются действующими победителями с прошлого розыгрыша. Для них эта побед может стать исторической. До этого только Испании и Нидерландам удавалось выигрывать дважды подряд. Справятся ли молодые «львы» с мощными немцами?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 2.67 и 2.69 на победу команд в основное время. Ставки на победу в финале принимаются за 1.91 и 1.93.
- Эксперты LivsSport.Ru назвали победителя предстоящего противостояния. Подробнее в прогнозе.
- ИИ считает, что матч выиграет Германия со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Англия U21 — Германия U21 смотрите на LiveCup.Run.
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