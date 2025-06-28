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    Англия U21 — Германия U21: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Евро-2023 U21 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Германии Футбол Германии
    28 июня в Братиславе на стадионе «Тегельне поле» состоится финал молодежного чемпионата Европы, в котором сойдутся сборные U21 Англии и Германии.

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    Обе команды прошли длинный путь. Особенно нужно отметить немцев, которые не потерпели ни одного поражения. В прошлый раз Германия не заметила Францию, так что она находится в прекрасной форме.

    Англичане являются действующими победителями с прошлого розыгрыша. Для них эта побед может стать исторической. До этого только Испании и Нидерландам удавалось выигрывать дважды подряд. Справятся ли молодые «львы» с мощными немцами?

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 2.67 и 2.69 на победу команд в основное время. Ставки на победу в финале принимаются за 1.91 и 1.93.

    • Эксперты LivsSport.Ru назвали победителя предстоящего противостояния. Подробнее в прогнозе.

    • ИИ считает, что матч выиграет Германия со счетом 1:0.

    Трансляция матча

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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