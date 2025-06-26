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    Батраков: Буду стараться оправдывать доверие «Локомотива»

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    Хавбек московского «Локомотива» Алексей Батраков отреагировал на то, что им интересуются европейские клубы.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Слежу ли за своей ценой на Transfermarkt? Нет такого, что я сижу и жду, когда они цену обновят. Просто меня в соцсетях отмечают, поэтому я знаю, что сейчас 12 млн евро.

    Слухи вокруг меня? Где-то, может, есть интерес, но я сейчас буду стараться оправдывать доверие "Локомотива", хочу играть тут», — заявил Батраков «Чемпионату».

    В минувшем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 37 матчей, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. Железнодорожники заняли в таблице РПЛ шестое место.

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