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    Хаби Алонсо: Пока Мбаппе не набрал необходимую форму

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    Наставник мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о состоянии форварда Килиана Мбаппе. Француз пропустит матч с «Зальцбургом» в третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Напомним, Мбаппе лишь 19 июня возобновил тренировки с «Реалом».

    «Я был рад видеть его на поле во время тренировки, но это был первый день после болезни, когда он надел бутсы и немного побегал. Он в порядке, но еще не до конца восстановился. Он не готов играть в следующем матче на конкурентном уровне, который нам необходим.

    Мы пообщались после тренировки. И он предпочел не ехать с нами на игру, а как следует восстановиться, чтобы быть готовым сыграть, если мы выйдем в плей-офф. Так что он пока не набрал необходимую форму», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Реала».

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    Матч «Зальцбург» — «Реал» начнется 27 июня в 4:00 мск.

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