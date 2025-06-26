Хаби Алонсо: Пока Мбаппе не набрал необходимую форму

Наставник мадридского «Реала»высказался о состоянии форварда. Француз пропустит матч с «Зальцбургом» в третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира.

Напомним, Мбаппе лишь 19 июня возобновил тренировки с «Реалом».

«Я был рад видеть его на поле во время тренировки, но это был первый день после болезни, когда он надел бутсы и немного побегал. Он в порядке, но еще не до конца восстановился. Он не готов играть в следующем матче на конкурентном уровне, который нам необходим.

Мы пообщались после тренировки. И он предпочел не ехать с нами на игру, а как следует восстановиться, чтобы быть готовым сыграть, если мы выйдем в плей-офф. Так что он пока не набрал необходимую форму», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Реала».

Прогнозы и ставки на футбол

Матч «Зальцбург» — «Реал» начнется 27 июня в 4:00 мск.