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    Тренер «Бенфики» Лажи: Мы победили «Баварию» благодаря командной работе

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    Главный тренер «Бенфики» Бруну Лажи назвал главный секрет победы в 3-м туре Клубного чемпионата мира над немецкой «Баварией» (1:0).

    Бруну Лажи (в центре)
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    Бруну Лажи (в центре)

    «Это была командная работа. Думаю, дело именно в ней, а также в том, что мы уже играли против "Баварии". Мы знаем, насколько с ними тяжело, и сделали выводы. И важно то, как мы распоряжались мячом. Думаю, мы справились очень хорошо. Мы добились очень многого, особенно с точки зрения командной игры. Мы заняли первое место в группе и идем дальше», — цитирует пресс-служба ФИФА слова Лажи.

    Автором единственного гола на 13-й минуте стал датчанин Андреас Шельдеруп.

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    • Эта победа позволила «Бенфике» с 7 очками финишировать первой в группе С. Теперь в 1/8 финала 28 июня она сыграет с «Челси».

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