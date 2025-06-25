Агент Селюк: Удивлен, что Артига оказался никому не нужен в РПЛ

Известный агент, представляющий интересы тренера, высказал удивление, что испанским специалистом после его ухода из «Химок» не заинтересовался никто из российских клубов.

«Честно говоря, я думал, что за Артигой в России будет очередь! Человек 10 лет тренировал "Барселону". Многие игроки "Барселоны" и сборной Испании — его воспитанники. Он пришел в Россию, ему дали 52 человека на первой тренировке, а он каким-то чудом сделал так, что тот же Бакаев, который забыл, когда играл, попал в сборную и сейчас его подписал "Локомотив".

От Руденко все избавлялись, а сейчас за него "Локомотив" дает большие деньги. Все думали, что Заболотный закончил с футболом, а он воспрянул духом и его решил взять "Спартак", — сказал Селюк "СЭ".

48-летний Артига в России работал с "Родиной" и "Химками", откуда был уволен 15 апреля 2025 года. Недавно стало известно, что испанец возглавил ангольский "Петру Атлетику".