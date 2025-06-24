«Бенфика» — «Бавария»: стартовые составы команд на матч КЧМ-2025

Стали известны стартовые составына матч 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира 2025-го года.

«Бенфика»: Трубин, Силва, Отаменди, Даль, Баррейро, Саншеш, Эурснес, Престианни, Шельдеруп, Ди Мария, Павлидис.

«Бавария»: Нойер, Юпамекано, Геррейру, Боэ, Станишич, Гнабри, Пальинья, Бишоф, Павлович, Зане, Мюллер.

Матч между этими командами состоится сегодня, 24-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 2-х туров группового этапа КЧМ-2025 «Бенфика» занимает 2-е место в группе С с 4 очками в активе. «Бавария» — на 1-й позиции (6).