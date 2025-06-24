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    Майкл Олисе«Бенфика» — «Бавария». Онлайн, прямая трансляция
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    «Бенфика» — «Бавария»: стартовые составы команд на матч КЧМ-2025

    «Бенфика» — «Бавария»: составы, коэффициенты, прогноз

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Германии Бавария Португалия Бенфика
    Стали известны стартовые составы «Бенфики» и «Баварии» на матч 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира 2025-го года.

    Мануэль Нойер — голкипер «Баварии»
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    Мануэль Нойер — голкипер «Баварии»

    «Бенфика»: Трубин, Силва, Отаменди, Даль, Баррейро, Саншеш, Эурснес, Престианни, Шельдеруп, Ди Мария, Павлидис.

    «Бавария»: Нойер, Юпамекано, Геррейру, Боэ, Станишич, Гнабри, Пальинья, Бишоф, Павлович, Зане, Мюллер.

  • «Бенфика» — «Бавария». Онлайн, прямая трансляция
  • Онлайн-трансляция матча последнего тура группы С
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 24-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 2-х туров группового этапа КЧМ-2025 «Бенфика» занимает 2-е место в группе С с 4 очками в активе. «Бавария» — на 1-й позиции (6).

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