Альба: Посмотрим, сможет ли «Интер Майами» выстоять в игре с «ПСЖ»

Защитник «Интер Майами»высказался о предстоящем матче с «ПСЖ» в 1/8 финала Клубного чемпионата мира. Турнир проходит в США.

«Это прекрасное достижение для нашего клуба. Теперь нам предстоит встретиться с "ПСЖ", что будет очень нелегко. Посмотрим, сможем ли мы выстоять. Мы навязали борьбу во всех трех матчах в группе. Однако теперь мы говорим о победителе Лиги чемпионов.

Мы знаем многих футболистов клуба, их тренера, под руководством которого мне посчастливилось играть, и я всегда говорил, что он лучший в мире.

Как только прозвучит стартовый свисток, речь пойдет о том, чтобы выйти на поле и постараться победить их. Почему бы и нет? Это футбол. Посмотрим, как далеко мы сможем забраться», — приводит слова Альбы AS.