Альба: Посмотрим, сможет ли «Интер Майами» выстоять в игре с «ПСЖ»

Жорди Альба Фото: globallookpress.com
«Это прекрасное достижение для нашего клуба. Теперь нам предстоит встретиться с "ПСЖ", что будет очень нелегко. Посмотрим, сможем ли мы выстоять. Мы навязали борьбу во всех трех матчах в группе. Однако теперь мы говорим о победителе Лиги чемпионов.
Мы знаем многих футболистов клуба, их тренера, под руководством которого мне посчастливилось играть, и я всегда говорил, что он лучший в мире.
Как только прозвучит стартовый свисток, речь пойдет о том, чтобы выйти на поле и постараться победить их. Почему бы и нет? Это футбол. Посмотрим, как далеко мы сможем забраться», — приводит слова Альбы AS.