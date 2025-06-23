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    Юрий ДроздовЮрий Дроздов: Сегодняшнему «Локомотиву» нужен карт-бланш минимум на три сезона
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    Игнатьев: Комличенко — самый удачный трансфер «Локомотива» этим летом

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    Экс-тренер «Локомотива» Борис Игнатьев высказался о трансферах «железнодорожников» в летнее трансферное окно.

    Николай Комличенко
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    Николай Комличенко

    «Кого из новичков "Локомотива" считаю самым удачным приобретением на данный момент? Комличенко нужнее всего. По тому, как команда выстраивает игру, ей не хватает центрфорварда, который бы реализовывал все то, что создается на флангах, то, что "железнодорожники" умеют делать в пределах штрафной площади.

    Удивлен ли я, что Комличенко выбрал "Локомотив", а не "Спартак"? Да нет. В "Спартаке" надо заиграть, а здесь ушел нападающий Сулейманов, который таранил защиту, и остался один форвард — Воробьёв. Он посоперничает с Комличенко. При том, что фланги в "Локомотиве" работают хорошо, им как раз и пригодится такой наконечник», — цитирует Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

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    • В прошедшем сезоне Комличенко провел за «Ростов» 26 матчей в рамках РПЛ, забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.

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