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    Бразилия — Парагвай: смотреть матч онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Бразилии Сборная Парагвая
    В 03:45 мск. 11.06.2025 в южноамериканской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу начнется футбольный матч между командами Бразилия и Парагвай. Прямая трансляция игры будет доступна бесплатно для всех посетителей сайта по ссылкам ниже.

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    Предстоящий футбольный матч Бразилия — Парагвай обещает стать ярким событием для болельщиков. Эти две команды уже давно известны своими зрелищными встречами, где эмоции болельщиков зашкаливают, а на поле разворачивается настоящая спортивная драма.

    Команды находятся в разной форме, тем не менее, факторы своего поля, истории встреч и проблем с составом делают предстоящий матч Бразилия — Парагвай довольно непредсказуемым.

    Последний матч команд между собой: Парагвай — Бразилия 1:0.

    Прогноз на матч Бразилия — Парагвай

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