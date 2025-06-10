Несмотря на поражение в прошлом туре Латвия по-прежнему претендует на второе место. Команда в случае победы обойдет Албанию на 2 очка.
Албанцы будут играть после непростой встречи с Сербией, в которой была нулевая ничья. Их устроит как минимум ничья.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: на Латвия дают 5.75, на ничью — 3.45, на Албанию — 1.75.
- Прогноз экспертов LiveSport: в матче забьет только одна из команд.
- Прогноз ИИ: победа Албании со счетом 1:0.
Трансляция матча
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