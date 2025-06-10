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    Кисляк: Атмосфера в сборной России хорошая

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    Хавбек ЦСКА Матвей Кисляк отметил, какая атмосфера царит в сборной России.

    Матвей Кисляк
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    Матвей Кисляк

    «Атмосфера в сборной хорошая, все друг друга, в принципе, знают. Понятно, что отличается от атмосферы в клубе тем, что все футболисты из разных клубов. Но атмосфера отличная.

    Как меня впервые вызвали в сборную России? Конечно, я был приятно удивлён, обрадовался. Состав сразу скинул папе, разделили вместе эти эмоции. Меня поздравили друзья», — приводит слова Кисляка ТАСС.

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    10 июня сборная России сыграет с Беларусью. 6 июня россияне в товарищеском матче разошлись миром с Нигерией (1:1).

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