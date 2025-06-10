Беларусь — Россия. Онлайн, прямая трансляция

Сборная России продолжает серию контрольных встреч — после игры с Нигерией команду Валерия Карпина ждет визит в Минск, где на только что открывшемся Национальном стадионе пройдет матч с Беларусью. Это будет вторая за два года встреча между соседями.

Ход игры

9' Громыко здорово отыгрался с партнёром и пробил издали — снова положение вне игры зафиксировал судья.

8' Сергеев не убежал от Политевича, ещё и офсайд зафиксировали.

4' Горшков пробил со штрафного, будет угловой. Сам игрок утверждает, что мяч попал в руку.

3' Фолят на Кисляке белорусы, будет штрафной метров с 25-ти.

1' Сборная Беларуси начала с центра, поехали!

До матча

19:55 Беларусь и Россия выходят на поле! Прозвучат гимны — и начинаем!

19:45 Главным арбитром встречи назначен судья Саят Карабаев. Ему будут помогать его соотечественники — ассистенты судьи Юрий Тихонюк и Дмитрий Белоградов. Резервным арбитром стал белорус Амин Кургхели.

19:40 Сборные разминаются на стадионе в Минске — чуть меньше 20 минут до старта матча.

Футболисты сборной России до матча https://t.me/teamrussia

19:20 Состав сборной России полностью отличается от того, что был в матче с Нигерией несколько дней назад. Валерий Карпин не отступает от традиции товарищеских матчей и даёт поиграть всем.

19:00 Час до старта товарищеской встречи, начинаем наш онлайн со стартовых составов команд:

Беларусь: Лапоухов, Мартынович, Политевич (к), Забелин, Пигас, Яблонский, Эбонг, Печенин, Громыко, В.Лисакович, Мельниченко.

Россия: Лунев, Адамов, Сильянов, Абдулкадыров, Горшков, Баринов (к), Кисляк, Пруцев, Гладышев, Сергеев, Пиняев.

Беларусь

Сборная Беларуси уверенно провела последние товарищеские матчи, победив Таджикистан (5:0), Азербайджан (2:0) и Казахстан (4:1). Команда Карлоса Алоса не проигрывает уже пять матчей подряд и выглядит все более организованной и опасной в атаке. В отборе Лиги наций белорусы сохранили прописку в дивизионе «С», проиграв всего раз в шести играх.

Дополнительную мотивацию хозяевам придаст и сам статус матча: он станет первым на новом Национальном стадионе в Минске, вмещающем 33 тысячи зрителей. Продажа билетов идет активно, и атмосфера на трибунах обещает быть жаркой. Последний раз такой интерес к сборной был в 2019 году, когда на переполненном стадионе «Динамо» белорусы достойно сражались с Нидерландами.

Интересно, что основу команды на игру с Россией могут составить футболисты из чемпионата России. Среди них — Забелин из «Сокола», Прищепа из «Ротора», Бочеров из «Уфы», Печенин из «Крыльев Советов» и форвард «Балтики» Лисакович. Ожидается и возвращение в строй Максима Киреева, выступающего за бельгийский «Льерс».

Россия

Для сборной России матч с Беларусью станет второй игрой за короткую паузу. Встреча с Нигерией в «Лужниках» завершилась ничьей 1:1 и прервала победную серию из восьми матчей. Ошибка Матвея Сафонова привела к пропущенному голу, а сама игра стала первой с октября прошлого года, в которой россияне не добились победы.

Как и в предыдущих двойных турах, Валерий Карпин планирует масштабную ротацию состава. На поле с первых минут могут появиться Лунев, Горшков, Баринов, Пиняев и Сергеев. Из-за травм и клубных ограничений вне заявки остались целый ряд ключевых игроков: Головин, Миранчук, Захарян, Тюкавин, Чалов и другие.

Тем не менее, беспроигрышная серия россиян в товарищеских матчах достигла уже 20 игр (12 побед и 8 ничьих), а голевая — 14 матчей подряд. Правда, ценность такой серии в неофициальных матчах достаточно сомнительна, так что это — просто занимательные цифры.

Сборные России и Беларуси редко пересекались на официальном уровне, ограничиваясь товарищескими матчами. В трех из них зафиксированы победа, ничья и поражение России (в серии пенальти). Однако в двух последних встречах — в 2015 и 2024 годах — российская команда была сильнее: 4:2 и 4:0 соответственно.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на этот матч с коэффициентом 1.94.