Доннарумма может продолжить карьеру в Англии

ведут борьбу за подписание голкипера. Об этом сообщает L’Equipe.

Стало известно, что манчерстерские клубы являются лидерами в гонке за итальянского вратаря. У Доннаруммы истекает действующий контракт с ПСЖ летом 2026-го года.

Руководство парижан ведет переговоры о продлении соглашения с голкипером, но пока процесс зашел в тупик. Дело в том, что ПСЖ предлагает пониженную базовую зарплату и бонусы.

Напомним, что Доннарумма вместе с парижской командой стал обладателем трофея Лиги чемпионов 2025-го года.