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    Доннарумма может продолжить карьеру в Англии

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    «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за подписание голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы. Об этом сообщает L’Equipe.

    Джанлуиджи Доннарумма — голкипер ПСЖ
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    Джанлуиджи Доннарумма — голкипер ПСЖ

    Стало известно, что манчерстерские клубы являются лидерами в гонке за итальянского вратаря. У Доннаруммы истекает действующий контракт с ПСЖ летом 2026-го года.

    Руководство парижан ведет переговоры о продлении соглашения с голкипером, но пока процесс зашел в тупик. Дело в том, что ПСЖ предлагает пониженную базовую зарплату и бонусы.

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    • Напомним, что Доннарумма вместе с парижской командой стал обладателем трофея Лиги чемпионов 2025-го года.

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