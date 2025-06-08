Доннарумма может продолжить карьеру в Англии

Джанлуиджи Доннарумма — голкипер ПСЖ Фото: globallookpress.com
Стало известно, что манчерстерские клубы являются лидерами в гонке за итальянского вратаря. У Доннаруммы истекает действующий контракт с ПСЖ летом 2026-го года.
Руководство парижан ведет переговоры о продлении соглашения с голкипером, но пока процесс зашел в тупик. Дело в том, что ПСЖ предлагает пониженную базовую зарплату и бонусы.
Напомним, что Доннарумма вместе с парижской командой стал обладателем трофея Лиги чемпионов 2025-го года.