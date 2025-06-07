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    Нико Уильямс не хочет уезжать из Испании

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    Нападающий «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс не планирует покидать Испанию в ближайшее время, сообщает Sport.es. По информации источника, если трансфер в «Барселону» не состоится, футболист склонен продлить соглашение с текущим клубом, в котором чувствует себя максимально комфортно.

    Нико Уильямс
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    Нико Уильямс

    Интерес к 22-летнему вингеру проявляют английские клубы — «Арсенал» и «Челси». Оба готовы активировать клаусулу в контракте игрока, однако вероятность перехода остаётся низкой из-за нежелания Уильямса переезжать за границу и возможных разногласий по условиям личного контракта.

    При этом «Барселона» не рассматривает трансфер Уильямса как приоритет. Источник также отмечает, что отношения между каталонским клубом и «Атлетиком» осложнились после встречи представителей сине-гранатовых с агентом игрока — этот шаг не понравился баскской стороне.

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