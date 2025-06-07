Нико Уильямс не хочет уезжать из Испании

Нико Уильямс Фото: globallookpress.com
Интерес к 22-летнему вингеру проявляют английские клубы — «Арсенал» и «Челси». Оба готовы активировать клаусулу в контракте игрока, однако вероятность перехода остаётся низкой из-за нежелания Уильямса переезжать за границу и возможных разногласий по условиям личного контракта.
При этом «Барселона» не рассматривает трансфер Уильямса как приоритет. Источник также отмечает, что отношения между каталонским клубом и «Атлетиком» осложнились после встречи представителей сине-гранатовых с агентом игрока — этот шаг не понравился баскской стороне.