Нико Уильямс не хочет уезжать из Испании

Нападающийиз Бильбаоне планирует покидать Испанию в ближайшее время, сообщает Sport.es . По информации источника, если трансфер в «Барселону» не состоится, футболист склонен продлить соглашение с текущим клубом, в котором чувствует себя максимально комфортно.

Интерес к 22-летнему вингеру проявляют английские клубы — «Арсенал» и «Челси». Оба готовы активировать клаусулу в контракте игрока, однако вероятность перехода остаётся низкой из-за нежелания Уильямса переезжать за границу и возможных разногласий по условиям личного контракта.

При этом «Барселона» не рассматривает трансфер Уильямса как приоритет. Источник также отмечает, что отношения между каталонским клубом и «Атлетиком» осложнились после встречи представителей сине-гранатовых с агентом игрока — этот шаг не понравился баскской стороне.