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    Мостовой готов возглавить ЦСКА: Мы готовы на все!

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможном уходе Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Если есть какая-то причина, не будешь же насильно держать. Если решил уйти, то уйдет. Но после победы ЦСКА в Кубке это выглядит странно. Но в нашем футболе ничему удивляться не стоит.

    Готов ли я возглавить ЦСКА? Никто не обращался. Но у меня и нужной лицензии нет. Если только кто-то будет исполнять роль главного тренера... Но мы готовы на все!

    Кто "мы"? Я и мой штаб — нас много», — смеясь сказал Мостовой СЭ.

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    • Ранее сообщалось о том, что Николич уже попрощался с футболистами ЦСКА перед уходом из клуба. Греческий АЕК предложил специалисту контракт с зарплатой в 2 млн. евро в год.

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