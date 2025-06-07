Мостовой готов возглавить ЦСКА: Мы готовы на все!

Александр Мостовой Фото: globallookpress.com
«Если есть какая-то причина, не будешь же насильно держать. Если решил уйти, то уйдет. Но после победы ЦСКА в Кубке это выглядит странно. Но в нашем футболе ничему удивляться не стоит.
Готов ли я возглавить ЦСКА? Никто не обращался. Но у меня и нужной лицензии нет. Если только кто-то будет исполнять роль главного тренера... Но мы готовы на все!
Кто "мы"? Я и мой штаб — нас много», — смеясь сказал Мостовой СЭ.
Ранее сообщалось о том, что Николич уже попрощался с футболистами ЦСКА перед уходом из клуба. Греческий АЕК предложил специалисту контракт с зарплатой в 2 млн. евро в год.