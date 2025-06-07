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    Мартинес: Мы верили, что сможем обыграть Германию на ее поле

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    Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился впечатлениями от выхода в финал Лиги наций.

    Роберто Мартинес
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    Роберто Мартинес

    «Мы верили, что сможем обыграть Германию на ее поле, но одно дело говорить, а другое — сделать. Это огромная разница. В футболе нужны такие моменты. Германия не побеждала Португалию 25 лет, к тому же мы играли на выезде против команды, которая очень сильна в родных стенах. И мы пропустили первыми, это была проблема. Команда правильно отреагировала, проявила стойкость. Все эти качества понадобятся нам в финале, если мы хотим обыграть Испанию», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

    Сборная Португалии встретится с Испанией в рамках финала Лиги наций завтра, 8-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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