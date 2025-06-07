Стали известны возможные сменщики Спаллетти на посту главного тренера сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти может подать в отставку со своей должности, сообщает Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, 10 июня состоится встреча между нынешним главным тренером итальянской команды и президентом Итальянской федерации футбола Габриэле Гравиной. Не исключено, что Спаллетти подаст в отставку. До матча с Молдовой изменений в тренерском штабе не будет.

В случае ухода Спаллетти, главными кандидатами на должность будут главный тренер «Аль-Насра» Стефано Пиоли и экс-наставник «Ромы» Клаудио Раньери. Сообщается, что фаворитом считается бывший тренер «Милана», но специалист не сможет покинуть саудовский клуб до начала июля «по налоговым причинам».

Вчера «скуадра адзурра» неудачно начала квалификацию на ЧМ-2026, разгромно проиграв в гостях команде Норвегии со счетом 0:3.