Де ла Фуэнте: Роналду — один из величайших футболистов

Наставник сборной Испаниивысказался о матче финала Лиги наций с Португалией. Встреча состоится 8 июня.

«В финале мы увидим две суперсилы. У меня отличные отношения с их тренером. Мы играем с друзьями, а Роналду — один из величайших. Я безгранично восхищаюсь им. Здорово видеть, как футболист его возраста продолжает играть.

Это очень сложный соперник, и этот матч мог бы быть финалом чемпионата мира. В воскресенье мы снова можем войти в историю», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Матч Португалия — Испания начнется в Мюнхене 8 июня в 22:00 мск.