Стало известно, когда «Ахмат» начнет сборы к новому сезону

Лечи Садулаев Фото: globallookpress.com
После отпуска команда впервые соберется 16 июня в учебно-тренировочном центре «Новогорск» и первые два дня футболисты будут проходить медицинский осмотр.
Первый сбор намечен на 30 июня и пока точно не определено, сколько он продлится по времени. Второй запланирован на 3-13 июля. Также у команды на это время пока запланированы три контрольных матча.
Возвращение в Грозный запланировано за неделю до начала нового сезона РПЛ. Пока команда остается без главного тренера после ухода Сергея Ташуева, его назначение ожидается позднее. Возможно, при новом наставнике сборы будут скорректированы.