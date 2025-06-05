Стало известно, когда «Ахмат» начнет сборы к новому сезону

Грозененскийна своем официальном сайте объявил начало подготовки к новому сезону.

После отпуска команда впервые соберется 16 июня в учебно-тренировочном центре «Новогорск» и первые два дня футболисты будут проходить медицинский осмотр.

Первый сбор намечен на 30 июня и пока точно не определено, сколько он продлится по времени. Второй запланирован на 3-13 июля. Также у команды на это время пока запланированы три контрольных матча.

Календарь и таблица РПЛ

Возвращение в Грозный запланировано за неделю до начала нового сезона РПЛ. Пока команда остается без главного тренера после ухода Сергея Ташуева, его назначение ожидается позднее. Возможно, при новом наставнике сборы будут скорректированы.