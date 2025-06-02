Whoscored составил символическую сборную ЛЧ этого сезона

Авторитетный портал Whoscored представил свою версию символической сборной Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Больше всего в ней представителей французского «ПСЖ» (четыре футболиста), которые стали обладателями главного трофея. Наивысший балл у полузащитника «Барселоны» Рафиньи — 8,1.

Сборная ЛЧ Whoscored

Сборная Whoscored выглядит следующим образом:

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал», 7,1).

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ», 7,4), Николас Отаменди («Бенфика», 7,2), Маркиньос («ПСЖ», 7,1), Нуну Мендеш («ПСЖ», 7,4).

Полузащитники: Ламин Ямаль («Барселона», 7,9), Джамал Мусиала («Бавария», 7,5), Джуд Беллингем («Реал», 7,3), Рафинья («Барселона», 8,1).

Нападающие: Усман Дембеле («ПСЖ», 7,6), Гарри Кейн («Бавария», 7,6).