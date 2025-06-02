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    Whoscored составил символическую сборную ЛЧ этого сезона

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    Авторитетный портал Whoscored представил свою версию символической сборной Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

    Усман Дембеле
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    Усман Дембеле

    Больше всего в ней представителей французского «ПСЖ» (четыре футболиста), которые стали обладателями главного трофея. Наивысший балл у полузащитника «Барселоны» Рафиньи — 8,1.

    Сборная ЛЧ
    Whoscored

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    • Сборная Whoscored выглядит следующим образом:

    Вратарь: Тибо Куртуа («Реал», 7,1).

    Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ», 7,4), Николас Отаменди («Бенфика», 7,2), Маркиньос («ПСЖ», 7,1), Нуну Мендеш («ПСЖ», 7,4).

    Полузащитники: Ламин Ямаль («Барселона», 7,9), Джамал Мусиала («Бавария», 7,5), Джуд Беллингем («Реал», 7,3), Рафинья («Барселона», 8,1).

    Нападающие: Усман Дембеле («ПСЖ», 7,6), Гарри Кейн («Бавария», 7,6).

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