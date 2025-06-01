Названа символическая сборная сезона Лиги чемпионов 2024/25

Дезире Дуэ Фото: globallookpress.com
Символическая сборная Лиги чемпионов сезона-2024/25:
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)
Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Маркиньос («ПСЖ»), Алессандро Бастони («Интер»), Нуну Мендеш («ПСЖ»)
Полузащитники: Витинья («ПСЖ»), Деклан Райс («Арсенал»)
Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Рафинья («Барселона»)
В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Интер» со счетом 5:0 и впервые в своей истории стал победителем турнира.