Названа символическая сборная сезона Лиги чемпионов 2024/25

УЕФА назвала символическую сборную Лиги чемпионов сезона 2024/25.

Символическая сборная Лиги чемпионов сезона-2024/25:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Маркиньос («ПСЖ»), Алессандро Бастони («Интер»), Нуну Мендеш («ПСЖ»)

Полузащитники: Витинья («ПСЖ»), Деклан Райс («Арсенал»)

Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Рафинья («Барселона»)

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Интер» со счетом 5:0 и впервые в своей истории стал победителем турнира.