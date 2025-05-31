Гончаренко — о поражении «Пари НН»: Сегодня многие вещи сработали против нас

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ против(1:3).

«Хочется извиниться за то, что сегодня произошло. Запоминается последнее. И то, как мы шли в концовке, мы царапались в каждом матче. Но сегодня многие вещи сработали против нас, в первую очередь контроль мяча на фоне усталости. И жара, и перелеты, и остальное…

Конечно, это не оправдание, но это сказалось. Дергание, где мы играем, сказалось на команде, всё это есть внутри коллектива, как бы мы ни пытались ребят от этого отвлечь», — передает слова Гончаренко «Матч ТВ».

По итогам 2-х встреч «Пари НН» (2:1 и 1:3) вылетел из российской Премьер-лиги, а «Сочи» пробился в высший дивизион.