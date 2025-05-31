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    «Пари НН» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция ответного стыкового матча РПЛ «Пари НН» — «Сочи»

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    Хуан Боселли
    «Пари НН» дома сыграет против «Сочи» в рамках ответного стыкового матча за право играть в РПЛ. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени, присоединяйтесь!
    Футбол. Россия. Стыковые матчи РПЛ/Первая лига
    Пари НН — Сочи 0:3
    Голы: 0:1 Кирилл Заика (21'), 0:2 Мартин Крамарич (пенальти) (45+4'), 0:3 Мартин Крамарич (45+7') Пари НН: Никита Медведев, Станислав Магкеев, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Свен Карич, Александр Эктов, Владислав Карапузов, Николай Калинский, Александр Трошечкин, Хуан Мануэль Боселли, Вячеслав Грулёв Сочи: Александр Дёгтев, Кирилл Заика, Aberdin N., Вячеслав Литвинов, Артём Макарчук, Олег Кожемякин, Руслан Магаль, Игнасио Сааведра, Роман Пасевич, Мартин Крамарич, Balkizov A.

    Ход матча

    45+7' Прозвучал свисток на перерыв! Неожиданный итог первого тайма — Сочи отправил три безответных мяча в ворота Пари НН и стал на шаг ближе к выходу в РПЛ — Крамарич оформил дубль, один гол на счету Заики. Продолжим через 15 минут!

    45+7' ГОООЛ!!! 0:3! Сочи громит Пари НН! Магаль прострелил с правого края в штрафную, Кожемякин продлил на Крамарича, который в касание отправил мяч в левый угол!

    45+6' Боселли выполнил подачу в штрафную на Гоцука, но Кирилл до мяча не добрался.

    45+4' ГОООЛ!!! 0:2! Крамарич уверенно пробил с точки, направив мяч под левую штангу! Медведев направление удара не угадал.

    45+3' Пенальти в ворота Пари НН! После просмотра VAR арбитр решил назначить одиннадцатиметровый в ворота хозяев!

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    45+1' Чистяков сам идет смотреть в монитор. Ждем решение арбитра.

    45' Пауза затягивается, а к основному времени первого тайма тем временем добавлены четыре минуты.

    44' Так, а после удара Сааведры мяч задел или нет руку Александрова? Арбитр проверяет эпизод на возможный пенальти!

    43' После прострела Магаля справа мяч срикошетил от Гоцука и оказался у Сааведры. Тот бил сходу, но не попал в створ.

    42' Калинский навесил от углового к дальнему краю штрафной, Гоцук сделал скидку, а Трошечкин головой направил мяч точно в руки Дёгтеву.

    41' Длинный пас Литвинова на ход Пасевичу по левому флангу вышел неточным — мяч пересек боковую линию.

    39' Разогнавшись по левому флангу, Пасевич легко ушел от Эктова и подал в центр. Крамарич бил головой — неточно.

    37' Заика прошел с мячом с фланга в центр и нашел передачей Крамарича. Сразу после паса Калинский грубо нарушил правила — фол зафиксирован.

    35' Каричу потребовалась медицинская помощь после столкновения с Литвиновым.

    34' Грулёв пробил с левого края штрафной, но защитники Сочи встали на пути мяча.

    33' Длинный пас Александрова на Боселли завершился ничем — защитник Пари НН уверенно накрыл, а мяч оказался у Дегтева.

    31' Грулёв оказался в офсайде на левом фланге.

    30' Калинский со стандарта закручивал мяч в правый верхний угол, но немного не попал в створ!

    29' После просмотра VAR решение изменено — желтая карточка Абердину вместо красной! Продолжаем в равных составах.

    27' Решение пока не окончательное — арбитр сам идет смотреть в монитор!

    26' Удаление у Сочи! Грулёв пытался прорваться в штрафную чуть левее центра, а Абердин активно цеплял форварда Пари НН и Чистяков решил показать прямую красную карточку!

    24' Боселли толкнул Литвинова в центре поля и арбитр сразу же зафиксировал фол.

    23' Арбитр отправил футболистов попить воды.

    22' С фланга Карич навесил точно на Гоцука, который пробил головой, но мяч разминулся со створом.

    21' ГОООЛ!!! 0:1! Сочи выходит вперед в этом матче и сравнивает счет по сумме двух встреч! Заика оказался в нужном месте — после углового и скидки Кожемякина он с центра штрафной пробил низом в левый угол!

    19' Удар Магаля из штрафной принял на себя Магкеев. Мяч отскочил к Начо, но его дальний выстрел оказался неточным.

    17' Магаль пытался доставить мяч в центр штрафной с фланга, но навес вышел слишком мягким — соперники перехватили.

    15' Боселли выдал передачу на ход Грулёву слева, тот прострелил в штрафную, но Литвинов успел заблокировать.

    13' Пасевич попытался ускориться по левому флангу, но Магкеев в подкате грамотно выбил мяч в сторону. Чисто сыграл защитник Пари НН.

    11' Сааведра закрутил мяч из-за штрафной, но удар получился слабым — Медведев без труда забрал мяч.

    9' Пасевич на фланге обыграл Карапузова и навесил в штрафную на Балкизова. Однако нападающий Сочи уступил в воздухе Гоцуку.

    7' После углового в исполнении Макарчука мяч выбил Магкеев. Сааведра попытался освежить атаку навесом во вратарскую, но Медведев без проблем поймал мяч.

    5' Боселли оказался с мячом в чужой штрафной, разобрался с Литвиновым и перебросил вратаря. Дегтев среагировал вовремя — вернулся назад и накрыл мяч.

    4' Пасевич получил мяч после передачи Макарчука и пошел в центр. Но атака была прервана — мяч ушел за боковую линию от футболиста Сочи.

    3' Рывок Пасевича по левому краю завершился передачей на Крамарича. Попытка продвинуть атаку захлебнулась — мяч перехватили защитники.

    1' Матч стартовал! Сочи разыграл мяч с центра поля.

    До матча

    16:58 Главный арбитр матча — Артём Чистяков.

    16:54 В сегодняшнем матче за «Пари НН» не сыграют Кокшаров и Тичич — оба футболиста продолжают восстанавливаться после травм. У «Сочи» вне заявки остался Владимир Писарский, который отбывает дисквалификацию, а также травмированные Мелешин и Шушеначев.

    16:50 В ответном стыковом матче против «Пари НН» руководство «Сочи» доверено Кириллу Гашичеву — именно он будет исполнять обязанности главного тренера. Гашичев сменил Роберта Морено, отправленного в отставку после поражения в первом игре. Напомним, российский специалист в текущем сезоне возглавлял «Сочи-2».

    Стартовые составы

    «Пари НН»: Медведев, Александров, Эктов, Гоцук, Шоштарич, Магкеев, Карапузов, Трошечкин, Калинский, Боселли, Грулев

    «Сочи»: Дегтев, Аберден, Сааведра, Заика, Макарчук, Кожемякин, Литвинов, Пасевич, Магаль, Крамарич, Балкизов

    «Пари НН»

    Сезон в РПЛ «Пари НН» завершил на 13-й позиции, в третий раз подряд попав в зону стыковых матчей. Однако в этот раз угроза вылета из элиты над нижегородцами не нависает: даже в случае неудачи в противостоянии с «Сочи» команда Виктора Гончаренко сохранит прописку в РПЛ, поскольку «Химки», претендовавшие на повышение, не прошли лицензирование.

    Первый матч стыков нижегородцы провели на выезде и добились волевой победы — 2:1. Пропустив быстрый мяч на 14-й минуте, «Пари НН» сумел перевернуть ход встречи: удаление Владимира Писарского дало гостям численное преимущество, которым они воспользовались сполна. Трошечкин сравнял счет на 45-й минуте, а Александров забил победный мяч под занавес матча.

    «Сочи»

    «Сочи» завершил сезон в Первой лиге на пятом месте и попал в стыковые матчи лишь благодаря тому, что занявший третье место «Черноморец» не получил лицензию на участие в РПЛ.

    В первом матче против «Пари НН» на домашнем стадионе подопечные Роберто Морено начали обнадеживающе — Пасевич открыл счет на 14-й минуте. Однако развить успех не удалось: к 35-й минуте сочинцы остались в меньшинстве после удаления Писарского, а затем и вовсе упустили победу. Гости сравняли счет перед перерывом, а на 88-й минуте забили решающий гол — 1:2.

    Личные встречи

    История противостояния команд насчитывает 9 матчей. «Пари НН» одержал 5 побед, «Сочи» оказался сильнее в 2-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Пари НН» — «Сочи» с коэффициентом 2.10.

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