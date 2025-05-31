«Пари НН» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция

Ход матча
45+7'
45+7'
45+6' Боселли выполнил подачу в штрафную на Гоцука, но Кирилл до мяча не добрался.
45+4'
45+3'
45+1' Чистяков сам идет смотреть в монитор. Ждем решение арбитра.
45' Пауза затягивается, а к основному времени первого тайма тем временем добавлены четыре минуты.
44'
43' После прострела Магаля справа мяч срикошетил от Гоцука и оказался у Сааведры. Тот бил сходу, но не попал в створ.
42' Калинский навесил от углового к дальнему краю штрафной, Гоцук сделал скидку, а Трошечкин головой направил мяч точно в руки Дёгтеву.
41' Длинный пас Литвинова на ход Пасевичу по левому флангу вышел неточным — мяч пересек боковую линию.
39' Разогнавшись по левому флангу, Пасевич легко ушел от Эктова и подал в центр. Крамарич бил головой — неточно.
37' Заика прошел с мячом с фланга в центр и нашел передачей Крамарича. Сразу после паса Калинский грубо нарушил правила — фол зафиксирован.
35' Каричу потребовалась медицинская помощь после столкновения с Литвиновым.
34' Грулёв пробил с левого края штрафной, но защитники Сочи встали на пути мяча.
33' Длинный пас Александрова на Боселли завершился ничем — защитник Пари НН уверенно накрыл, а мяч оказался у Дегтева.
31' Грулёв оказался в офсайде на левом фланге.
30' Калинский со стандарта закручивал мяч в правый верхний угол, но немного не попал в створ!
29'
27' Решение пока не окончательное — арбитр сам идет смотреть в монитор!
26'
24' Боселли толкнул Литвинова в центре поля и арбитр сразу же зафиксировал фол.
23' Арбитр отправил футболистов попить воды.
22' С фланга Карич навесил точно на Гоцука, который пробил головой, но мяч разминулся со створом.
21'
19' Удар Магаля из штрафной принял на себя Магкеев. Мяч отскочил к Начо, но его дальний выстрел оказался неточным.
17' Магаль пытался доставить мяч в центр штрафной с фланга, но навес вышел слишком мягким — соперники перехватили.
15' Боселли выдал передачу на ход Грулёву слева, тот прострелил в штрафную, но Литвинов успел заблокировать.
13' Пасевич попытался ускориться по левому флангу, но Магкеев в подкате грамотно выбил мяч в сторону. Чисто сыграл защитник Пари НН.
11' Сааведра закрутил мяч из-за штрафной, но удар получился слабым — Медведев без труда забрал мяч.
9' Пасевич на фланге обыграл Карапузова и навесил в штрафную на Балкизова. Однако нападающий Сочи уступил в воздухе Гоцуку.
7' После углового в исполнении Макарчука мяч выбил Магкеев. Сааведра попытался освежить атаку навесом во вратарскую, но Медведев без проблем поймал мяч.
5' Боселли оказался с мячом в чужой штрафной, разобрался с Литвиновым и перебросил вратаря. Дегтев среагировал вовремя — вернулся назад и накрыл мяч.
4' Пасевич получил мяч после передачи Макарчука и пошел в центр. Но атака была прервана — мяч ушел за боковую линию от футболиста Сочи.
3' Рывок Пасевича по левому краю завершился передачей на Крамарича. Попытка продвинуть атаку захлебнулась — мяч перехватили защитники.
1' Матч стартовал! Сочи разыграл мяч с центра поля.
До матча
16:58 Главный арбитр матча — Артём Чистяков.
16:54 В сегодняшнем матче за «Пари НН» не сыграют Кокшаров и Тичич — оба футболиста продолжают восстанавливаться после травм. У «Сочи» вне заявки остался Владимир Писарский, который отбывает дисквалификацию, а также травмированные Мелешин и Шушеначев.
16:50 В ответном стыковом матче против «Пари НН» руководство «Сочи» доверено Кириллу Гашичеву — именно он будет исполнять обязанности главного тренера. Гашичев сменил Роберта Морено, отправленного в отставку после поражения в первом игре. Напомним, российский специалист в текущем сезоне возглавлял «Сочи-2».
Стартовые составы
«Пари НН»: Медведев, Александров, Эктов, Гоцук, Шоштарич, Магкеев, Карапузов, Трошечкин, Калинский, Боселли, Грулев
«Сочи»: Дегтев, Аберден, Сааведра, Заика, Макарчук, Кожемякин, Литвинов, Пасевич, Магаль, Крамарич, Балкизов
«Пари НН»
Сезон в РПЛ «Пари НН» завершил на 13-й позиции, в третий раз подряд попав в зону стыковых матчей. Однако в этот раз угроза вылета из элиты над нижегородцами не нависает: даже в случае неудачи в противостоянии с «Сочи» команда Виктора Гончаренко сохранит прописку в РПЛ, поскольку «Химки», претендовавшие на повышение, не прошли лицензирование.
Первый матч стыков нижегородцы провели на выезде и добились волевой победы — 2:1. Пропустив быстрый мяч на 14-й минуте, «Пари НН» сумел перевернуть ход встречи: удаление Владимира Писарского дало гостям численное преимущество, которым они воспользовались сполна. Трошечкин сравнял счет на 45-й минуте, а Александров забил победный мяч под занавес матча.
«Сочи»
«Сочи» завершил сезон в Первой лиге на пятом месте и попал в стыковые матчи лишь благодаря тому, что занявший третье место «Черноморец» не получил лицензию на участие в РПЛ.
В первом матче против «Пари НН» на домашнем стадионе подопечные Роберто Морено начали обнадеживающе — Пасевич открыл счет на 14-й минуте. Однако развить успех не удалось: к 35-й минуте сочинцы остались в меньшинстве после удаления Писарского, а затем и вовсе упустили победу. Гости сравняли счет перед перерывом, а на 88-й минуте забили решающий гол — 1:2.
Личные встречи
История противостояния команд насчитывает 9 матчей. «Пари НН» одержал 5 побед, «Сочи» оказался сильнее в 2-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.