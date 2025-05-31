«Пари НН» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция

«Пари НН» дома сыграет против «Сочи» в рамках ответного стыкового матча за право играть в РПЛ. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

Футбол. Россия. Стыковые матчи РПЛ/Первая лига Пари НН — Сочи 0:3 Голы: 0:1 Кирилл Заика (21'), 0:2 Мартин Крамарич (пенальти) (45+4'), 0:3 Мартин Крамарич (45+7') Пари НН: Никита Медведев, Станислав Магкеев, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Свен Карич, Александр Эктов, Владислав Карапузов, Николай Калинский, Александр Трошечкин, Хуан Мануэль Боселли, Вячеслав Грулёв Сочи: Александр Дёгтев, Кирилл Заика, Aberdin N., Вячеслав Литвинов, Артём Макарчук, Олег Кожемякин, Руслан Магаль, Игнасио Сааведра, Роман Пасевич, Мартин Крамарич, Balkizov A.

Ход матча

45+7' Прозвучал свисток на перерыв! Неожиданный итог первого тайма — Сочи отправил три безответных мяча в ворота Пари НН и стал на шаг ближе к выходу в РПЛ — Крамарич оформил дубль, один гол на счету Заики. Продолжим через 15 минут!

45+7' ГОООЛ!!! 0:3! Сочи громит Пари НН! Магаль прострелил с правого края в штрафную, Кожемякин продлил на Крамарича, который в касание отправил мяч в левый угол!

45+6' Боселли выполнил подачу в штрафную на Гоцука, но Кирилл до мяча не добрался.

45+4' ГОООЛ!!! 0:2! Крамарич уверенно пробил с точки, направив мяч под левую штангу! Медведев направление удара не угадал.

45+3' Пенальти в ворота Пари НН! После просмотра VAR арбитр решил назначить одиннадцатиметровый в ворота хозяев!

45+1' Чистяков сам идет смотреть в монитор. Ждем решение арбитра.

45' Пауза затягивается, а к основному времени первого тайма тем временем добавлены четыре минуты.

44' Так, а после удара Сааведры мяч задел или нет руку Александрова? Арбитр проверяет эпизод на возможный пенальти!

43' После прострела Магаля справа мяч срикошетил от Гоцука и оказался у Сааведры. Тот бил сходу, но не попал в створ.

42' Калинский навесил от углового к дальнему краю штрафной, Гоцук сделал скидку, а Трошечкин головой направил мяч точно в руки Дёгтеву.

41' Длинный пас Литвинова на ход Пасевичу по левому флангу вышел неточным — мяч пересек боковую линию.

39' Разогнавшись по левому флангу, Пасевич легко ушел от Эктова и подал в центр. Крамарич бил головой — неточно.

37' Заика прошел с мячом с фланга в центр и нашел передачей Крамарича. Сразу после паса Калинский грубо нарушил правила — фол зафиксирован.

35' Каричу потребовалась медицинская помощь после столкновения с Литвиновым.

34' Грулёв пробил с левого края штрафной, но защитники Сочи встали на пути мяча.

33' Длинный пас Александрова на Боселли завершился ничем — защитник Пари НН уверенно накрыл, а мяч оказался у Дегтева.

31' Грулёв оказался в офсайде на левом фланге.

30' Калинский со стандарта закручивал мяч в правый верхний угол, но немного не попал в створ!

29' После просмотра VAR решение изменено — желтая карточка Абердину вместо красной! Продолжаем в равных составах.

27' Решение пока не окончательное — арбитр сам идет смотреть в монитор!

26' Удаление у Сочи! Грулёв пытался прорваться в штрафную чуть левее центра, а Абердин активно цеплял форварда Пари НН и Чистяков решил показать прямую красную карточку!

24' Боселли толкнул Литвинова в центре поля и арбитр сразу же зафиксировал фол.

23' Арбитр отправил футболистов попить воды.

22' С фланга Карич навесил точно на Гоцука, который пробил головой, но мяч разминулся со створом.

21' ГОООЛ!!! 0:1! Сочи выходит вперед в этом матче и сравнивает счет по сумме двух встреч! Заика оказался в нужном месте — после углового и скидки Кожемякина он с центра штрафной пробил низом в левый угол!

19' Удар Магаля из штрафной принял на себя Магкеев. Мяч отскочил к Начо, но его дальний выстрел оказался неточным.

17' Магаль пытался доставить мяч в центр штрафной с фланга, но навес вышел слишком мягким — соперники перехватили.

15' Боселли выдал передачу на ход Грулёву слева, тот прострелил в штрафную, но Литвинов успел заблокировать.

13' Пасевич попытался ускориться по левому флангу, но Магкеев в подкате грамотно выбил мяч в сторону. Чисто сыграл защитник Пари НН.

11' Сааведра закрутил мяч из-за штрафной, но удар получился слабым — Медведев без труда забрал мяч.

9' Пасевич на фланге обыграл Карапузова и навесил в штрафную на Балкизова. Однако нападающий Сочи уступил в воздухе Гоцуку.

7' После углового в исполнении Макарчука мяч выбил Магкеев. Сааведра попытался освежить атаку навесом во вратарскую, но Медведев без проблем поймал мяч.

5' Боселли оказался с мячом в чужой штрафной, разобрался с Литвиновым и перебросил вратаря. Дегтев среагировал вовремя — вернулся назад и накрыл мяч.

4' Пасевич получил мяч после передачи Макарчука и пошел в центр. Но атака была прервана — мяч ушел за боковую линию от футболиста Сочи.

3' Рывок Пасевича по левому краю завершился передачей на Крамарича. Попытка продвинуть атаку захлебнулась — мяч перехватили защитники.

1' Матч стартовал! Сочи разыграл мяч с центра поля.

До матча

16:58 Главный арбитр матча — Артём Чистяков.

16:54 В сегодняшнем матче за «Пари НН» не сыграют Кокшаров и Тичич — оба футболиста продолжают восстанавливаться после травм. У «Сочи» вне заявки остался Владимир Писарский, который отбывает дисквалификацию, а также травмированные Мелешин и Шушеначев.

16:50 В ответном стыковом матче против «Пари НН» руководство «Сочи» доверено Кириллу Гашичеву — именно он будет исполнять обязанности главного тренера. Гашичев сменил Роберта Морено, отправленного в отставку после поражения в первом игре. Напомним, российский специалист в текущем сезоне возглавлял «Сочи-2».

Стартовые составы

«Пари НН»: Медведев, Александров, Эктов, Гоцук, Шоштарич, Магкеев, Карапузов, Трошечкин, Калинский, Боселли, Грулев

«Сочи»: Дегтев, Аберден, Сааведра, Заика, Макарчук, Кожемякин, Литвинов, Пасевич, Магаль, Крамарич, Балкизов

«Пари НН»

Сезон в РПЛ «Пари НН» завершил на 13-й позиции, в третий раз подряд попав в зону стыковых матчей. Однако в этот раз угроза вылета из элиты над нижегородцами не нависает: даже в случае неудачи в противостоянии с «Сочи» команда Виктора Гончаренко сохранит прописку в РПЛ, поскольку «Химки», претендовавшие на повышение, не прошли лицензирование.

Первый матч стыков нижегородцы провели на выезде и добились волевой победы — 2:1. Пропустив быстрый мяч на 14-й минуте, «Пари НН» сумел перевернуть ход встречи: удаление Владимира Писарского дало гостям численное преимущество, которым они воспользовались сполна. Трошечкин сравнял счет на 45-й минуте, а Александров забил победный мяч под занавес матча.

«Сочи»

«Сочи» завершил сезон в Первой лиге на пятом месте и попал в стыковые матчи лишь благодаря тому, что занявший третье место «Черноморец» не получил лицензию на участие в РПЛ.

В первом матче против «Пари НН» на домашнем стадионе подопечные Роберто Морено начали обнадеживающе — Пасевич открыл счет на 14-й минуте. Однако развить успех не удалось: к 35-й минуте сочинцы остались в меньшинстве после удаления Писарского, а затем и вовсе упустили победу. Гости сравняли счет перед перерывом, а на 88-й минуте забили решающий гол — 1:2.

Личные встречи

История противостояния команд насчитывает 9 матчей. «Пари НН» одержал 5 побед, «Сочи» оказался сильнее в 2-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.