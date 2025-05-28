«Урал» — «Ахмат». Онлайн, прямая трансляция

«Урал» на своем поле сыграет с «Ахматом» в рамках первого стыкового матча за право участия в РПЛ в сезоне 2025/2026. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

Футбол. Россия. Стыковые матчи РПЛ/Первая лига Урал — Ахмат : Урал: Алексей Мамин, Силвие Бегич, Мингиян Бевеев, Егор Филипенко, Владислав Малькевич, Андрей Егорычев, Илья Ишков, Фаниль Сунгатулин, Юрий Железнов, Sekulic M., Bondarev V. Ахмат: Вадим Ульянов, Арсен Адамов, Лео Гогличидз, Турпал Ибишев, Милош Шатара, Владислав Камилов, Лечи Садулаев, Исмаэл, Даниил Зорин, Георгий Мелкадзе, Даниил Павлович Уткин

До матча

Стартовые составы

«Урал»: Мамин, Малькевич, Филипенко, Бегич, Бевеев, Железнов, Бондарев, Сунгатулин, Ишков, Егорычев, Секулич

«Ахмат»: Ульянов, Гогличидзе, Ибишев, Шатара, Адамов, Исмаэл, Камилов, Садулаев, Зорин, Тодорович, Мелкадзе

«Урал»

Екатеринбуржцы второй год подряд сыграют в переходных матчах. В прошлом сезоне команда из Екатеринбурга будучи участником РПЛ не смогла сохранить прописку в элите, уступив по итогам двухматчевого противостоянии «Акрону».

Сезон-2024/25 в Первой лиге «Урал» провёл на стабильном уровне и финишировал четвертым, набрав 59 очков в 34 турах (16 побед, 11 ничьих, 7 поражений). Разница мячей — 50:38. Концовка сезона получилась особенно мощной: «шмели» выиграли три матча подряд — у «Уфы» (2:1), «Тюмени» (2:1) и «СКА-Хабаровска» (3:1), что позволило команде уверенно зацепиться за место в стыках.

«Ахмат»

Клуб из Грозного с 2008 года неизменно выступал в РПЛ, но по итогам текущего сезона оказался на 14-й строчке и впервые за 17 лет рискует покинуть элиту.

В 30 турах «Ахмат» добился лишь 4 побед, 13 матчей свел вничью и потерпел 13 поражений. Разница мячей — 27:48. Концовка сезона вышла неудачной: безвыигрышная серия из шести матчей и лишь два набранных очка. В последнем туре грозненцы крупно проиграли «Зениту» в Санкт-Петербурге — 0:3.

Тем не менее, «Ахмат» имеет шанс остаться в РПЛ даже при поражении от «Урала» в стыках. Все дело в том, что «Химки» не прошли лицензирование на участие в Премьер-Лиге. Согласно действующему регламенту, приоритет на вакантное место имеют клубы, ранее выступавшие в РПЛ.

Личные встречи

Последний раз команды играли между собой в РПЛ сезона 2023/2024. Оба матча завершились в пользу «Ахмата» с одинаковым счетом 1:0.

В 10-ти последних встречах на счету команды из Грозного 6 побед, «Урал» оказался сильнее в одном случае и 3 раза была зафиксирована ничья.