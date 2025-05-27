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    «Манчестер Юнайтед» может подписать Мбемо из «Брентфорда»

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    «Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Брентфордом» по поводу возможного трансфера полузащитника Брайана Мбемо. Об этом пишет Top Mercato.

    Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим
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    Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим

    В завершившемся сезоне 25-летний футболист показал впечатляющую статистику в АПЛ — 20 голов и 8 результативных передач в 38 матчах. По данным источника, лондонский клуб оценивает игрока в 59 миллионов евро.

    Контракт Мбемо с «Брентфордом» рассчитан до июня 2026 года с опцией продления на один сезон. Француз выступает за клуб с 2019 года.

    Ранее также сообщалось, что «МЮ» ведет активные переговоры по трансферу форварда «Вулверхэмптона» Матеуса Куньи. Сумма сделки может составить 74 миллиона евро.

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