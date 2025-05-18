будет приниматьв рамках 37-го тура испанской Примеры. Матч состоится на стадионе «Месталья» 18 мая в 20:00 мск.

«Валенсия» в трех очках от зоны еврокубков. У нее есть шанс впервые за долгие годы вернуть себе былое величие. Планы команды в прошлом туре подпортил «Алавес» (0:1). Теперь только победа.

«Баски» не уступают в турнире уже четыре тура. Два последних матча клуб выиграл. В Лигу чемпионов гости уже отобрались, а вот свое четвертое место пока не отстояли. Посмотрим, есть ли у «Атлетика» мотивация продолжать борьбу.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

2.46 и 3.40 — предложенные букмекерами коэффициенты на победу одной и другой команды.

На LiveSport вышел прогноз с двумя ставками на игру. Эксперты считают, что «баски» могут навредить мечтам «летучих мышей» на еврокубки.

Искусственный интеллект предложил поставить на результативную ничью 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Валенсия» — «Атлетик» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.