«Валенсия» в трех очках от зоны еврокубков. У нее есть шанс впервые за долгие годы вернуть себе былое величие. Планы команды в прошлом туре подпортил «Алавес» (0:1). Теперь только победа.
«Баски» не уступают в турнире уже четыре тура. Два последних матча клуб выиграл. В Лигу чемпионов гости уже отобрались, а вот свое четвертое место пока не отстояли. Посмотрим, есть ли у «Атлетика» мотивация продолжать борьбу.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- 2.46 и 3.40 — предложенные букмекерами коэффициенты на победу одной и другой команды.
- На LiveSport вышел прогноз с двумя ставками на игру. Эксперты считают, что «баски» могут навредить мечтам «летучих мышей» на еврокубки.
- Искусственный интеллект предложил поставить на результативную ничью 2:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Валенсия» — «Атлетик» смотрите на LiveCup.Run.
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