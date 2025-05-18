Лончар: Выходили на второй тайм биться, но не получилось чуть‑чуть

Полузащитниквысказался о поражении своей команды в матче 29-го тура РПЛ против московского(1:2).

«Начало здорово провели, первые минут 20, но мы не реализовали свои шансы. А "Динамо" воспользовалось моментом, который у них был. После чего мы потеряли инициативу и играли не так, как хотели. Выходили на второй тайм биться, но не получилось чуть‑чуть, к сожалению. Нужно внимательнее относиться к своим шансам.

Мы — команда, не будем искать виноватых, мы выигрываем и проигрываем вместе. Значит, надо быть сильнее, чтобы брать очки в таких матчах», — сказал Лончар «Матч ТВ».

После этого матча «Акрон» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 35-ю очками в активе.