«Динамо» вырвало победу в домашнем матче против «Акрона»

Счет был открыт на 16-й минуте: полузащитник «Динамо» Даниил Фомин головой замкнул подачу Жоао Бетелло с углового, отправив мяч в дальний угол ворот гостей.
Во втором тайме «Акрон» сумел отыграться: на 80-й минуте Артур Галоян первым оказался на подборе в штрафной и красивым обводящим ударом поразил дальнюю «девятку» ворот Андрея Лунева.
Однако в добавленное к матчу время «Динамо» снова вышло вперед. Решающий гол забил Эль-Мехди Маухуб, который воспользовался передачей партнера и точно пробил по воротам Волкова.
«Динамо» проявило характер, сумев вырвать победу в непростом матче после того, как соперник сравнял счет. Московский клуб занимает пятую строчку в РПЛ.
«Акрон» достойно сопротивлялся, но уступил из-за ошибки в обороне во втором тайме. Команда занимает девятое место в турнирной таблице за тур до конца чемпионата.