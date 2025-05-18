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    «Зенит»«Ростов» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
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    «Динамо» вырвало победу в домашнем матче против «Акрона»

    «Динамо» — «Акрон»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В 29-м туре Мир Российской Премьер-лиги московское «Динамо» на своем поле одержало трудную победу над тольяттинским «Акроном» со счетом 2:1.

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    Счет был открыт на 16-й минуте: полузащитник «Динамо» Даниил Фомин головой замкнул подачу Жоао Бетелло с углового, отправив мяч в дальний угол ворот гостей.

    Во втором тайме «Акрон» сумел отыграться: на 80-й минуте Артур Галоян первым оказался на подборе в штрафной и красивым обводящим ударом поразил дальнюю «девятку» ворот Андрея Лунева.

    Однако в добавленное к матчу время «Динамо» снова вышло вперед. Решающий гол забил Эль-Мехди Маухуб, который воспользовался передачей партнера и точно пробил по воротам Волкова.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Акрон 2:1
    Голы: 1:0 Даниил Фомин (16'), 1:1 Артур Галоян (80'), 2:1 Эль-Мехди Маухуб (90+1') Динамо: Андрей Лунёв, Роберто Фернандес, Александр Кутицкий, Элазар Даса (Дмитрий Скопинцев, 50'), Николас Маричал, Данил Глебов, Битело (Дмитрий Александров, '), Муми Нгамал, Хорхе Карраскаль (Эль-Мехди Маухуб, 62'), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев Акрон: Сергей Волков, Вячеслав Бардыбахин (Марат Таймуразович Бокоев, 55'), Родриго Эсковаль, Йонуц Неделчару, Роберто Фернандес, Владимир Хубулов, Алекса Джурашович (Владимир Москвичёв, 40'), Стефан Лонча, Шерзод Эсанов, Солтмурад Бакаев (Артур Галоян, 62'), Артём Дзюба

    «Динамо» проявило характер, сумев вырвать победу в непростом матче после того, как соперник сравнял счет. Московский клуб занимает пятую строчку в РПЛ.

    «Акрон» достойно сопротивлялся, но уступил из-за ошибки в обороне во втором тайме. Команда занимает девятое место в турнирной таблице за тур до конца чемпионата.

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