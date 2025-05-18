«Барселона» уступила «Вильярреалу» в матче Примеры

В матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Испаниипроиграла домасо счетом 2:3.

На голы Ламина Ямаля и Фермина Лопеса гости ответили точными ударами Айозе Переса, Санти Комесаны и Тайона Бьюкенена.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Вильярреал 2:3 Голы: 0:1 Айосе Перес (4'), 1:1 Ламин Ямаль (38'), 2:1 Фермин Лопес (45 + 5'), 2:2 Сантьяго Комесанья (50'), 2:3 Тажон Бушанан (80') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Эрик Гарсия (Эктор Форт, 74'), Пау Кубарси, Иньиго Мартинес, Жерар Мартин (Алекс Бальде, 46'), Гави (Даниэль Ольмо, 85'), Фермин Лопес, Педри (Френки де Йонг, 46'), Ламин Ямаль, Рафаэл Диас, Роберт Левандовски (Пау Виктор, 74') Вильярреал: Луис Жуниор, Серхи Кардона, Логан Кошта, Хуан Фойт, Пау Наварро (Вилли Камбвала, 64'), Алекс Баэна, Даниэль Парехо (Пап Гуй, 58'), Сантьяго Комесанья, Айосе Перес (Тьерно Барри, 46'), Ереми Пино (Тажон Бушанан, 64'), Николя Пепе (Херар Морено, 77') Предупреждения: Эрик Гарсия (43'), Даниэль Ольмо (87')

«Барселона» (85 очков) досрочно оформила чемпионский титул, а «Вильярреал» с 67 очками идет пятым.

Календарь и таблица испанской Примеры

В параллельной игре «Алавес» на выезде переиграл «Вальядолид» со счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Кике Гарсия с пенальти на 18-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Вальядолид — Алавес 0:1 Гол: 0:1 Кевин Гарсиа (пенальти) (18') Вальядолид: Карл-Якоб Хейн, Антонио Кандела (Амат Ндиайе, 87'), Дженк Озкачар, Адам Азну, Тамаш Никичер, Ануар (Adrian Arnu, 73'), Марио Мартин (Ibrahim Alani, 46'), Селим Амалла (Флориан Гриллич, 46'), Хуанми Латаса, Рауль Моро, Xavi Moreno (Иван Санчес, 46') Алавес: Антонио Сивера, Кевин Гарсиа, Мануэль Санчес, Сантьяго Моуриньо, Факундо Гарсес, Факундо Теналья, Хон Гуриди (Жоан Жордан, 66'), Карлос Аленья (Томас Конечни, 65'), Андер Гевара, Антонио Бланко (Карлос Бенавидес, 87'), Карлос Висенте Предупреждение: Карлос Висенте (90 + 1')

У «Алавеса» стало 41 очко и 15-е место. В активе «Вальядолида» 16 баллов и последняя строчка.

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Также «Лас-Пальмас» на родном стадионе уступил «Леганесу» со счетом 0:1.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Дани Раба на 6-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Лас-Пальмас — Леганес 0:1 Гол: 0:1 Даниэль Раба (6') Лас-Пальмас: Динко Хоркаш, Хуанма Эрсог, Скотт Маккена, Алекс Муньос (Бенито Рамирес, 46'), Энзо Луаодис, Дариу Эсугу (Хайме Мата, 72'), Альберто Молейро (Diego Martin Perez, 81'), Вити Росада (Sergio Viera, 55'), Марвин Парк, Ману Фустер, Оливер Макберни (Аднан Янузай, 81') Леганес: Марко Дмитрович, Хуан Крус (Дук, 88'), Хавьер Эрнандес, Матия Настасич (Серхио Гонсалес, 78'), Хорхе Саэнс, Адриа Альтимира, Ренато Тапиа, Сейдуба Сиссе, Даниэль Раба (Оскар Родригес, 46'), Мунир Эль-Хаддади (Ян Дьоманде, 20'), Диего Гарсия (Мигель Де ла Фуэнте, 88') Предупреждения: Хосе Кампанья (16'), Адриа Альтимира (36'), Хавьер Эрнандес (61'), Sergio Viera (76')

«Леганес» набрал 37 очков и идет 18-м в турнирной таблице, оставляя шансы на сохранение прописки в элите. «Лас-Пальмас» (32) уже вылетел.