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    ПСЖ — «Осер»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Осер Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 34-м туре французской Лиги 1 ПСЖ примет «Осер». Матч состоится 17 мая на «Парк-де-Пренс». Начало в 22:00 мск.

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    Чемпион примет у себя дома команду, которая выиграла только один матч из пяти последних. Наверняка «парижане» захотят устроить праздник своим болельщикам в последний день сезона Лиги 1.

    Впереди у ПСЖ два финала и перед этим нужно немного встряхнуться. Уверенная победа была бы кстати. Тем более, что в первом круге выиграть не удалось.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считают, что ПСЖ не оставит гостям шансов. Ставки принимаются с коэффициентами 1.14 и 18.0 соответственно.

    • Эксперты LiveSport уверенны в том, что ПСЖ сможет одержать крупную победу в конце сезона. Прогноз можно почитать тут.

    • Искусственный интеллект решил поставить на победу ПСЖ со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Осер» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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