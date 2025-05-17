В 34-м туре французской Лиги 1примет. Матч состоится 17 мая на «Парк-де-Пренс». Начало в 22:00 мск.

Чемпион примет у себя дома команду, которая выиграла только один матч из пяти последних. Наверняка «парижане» захотят устроить праздник своим болельщикам в последний день сезона Лиги 1.

Впереди у ПСЖ два финала и перед этим нужно немного встряхнуться. Уверенная победа была бы кстати. Тем более, что в первом круге выиграть не удалось.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают, что ПСЖ не оставит гостям шансов. Ставки принимаются с коэффициентами 1.14 и 18.0 соответственно.

Эксперты LiveSport уверенны в том, что ПСЖ сможет одержать крупную победу в конце сезона. Прогноз можно почитать тут.

Искусственный интеллект решил поставить на победу ПСЖ со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Осер» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.