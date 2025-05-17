Чемпион примет у себя дома команду, которая выиграла только один матч из пяти последних. Наверняка «парижане» захотят устроить праздник своим болельщикам в последний день сезона Лиги 1.
Впереди у ПСЖ два финала и перед этим нужно немного встряхнуться. Уверенная победа была бы кстати. Тем более, что в первом круге выиграть не удалось.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают, что ПСЖ не оставит гостям шансов. Ставки принимаются с коэффициентами 1.14 и 18.0 соответственно.
- Эксперты LiveSport уверенны в том, что ПСЖ сможет одержать крупную победу в конце сезона. Прогноз можно почитать тут.
- Искусственный интеллект решил поставить на победу ПСЖ со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Осер» смотрите на LiveCup.Run.
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