«Оренбург» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция

Ход матча
11' Угловой не принес Краснодару остроты — Батчи поймал отскок, но с ударом не справился. Мяч пролетел мимо и выше.
9' Татаев получил желтую карточку за фол против Са на своей половине поля.
9' Оласа выполнил подачу с правого корнера, но никто из партнеров не смог зацепиться за мяч. Отбились хозяева.
7'
5' Са получил мяч на фланге и попытался обострить, но Татаев грубо остановил соперника. Судья не стал доставать карточку.
3' Гонсалес навесил справа к дальней штанге, но Сысуев был начеку. Вратарь Оренбурга уверенно забрал мяч в руки.
1' Сахархизан попытался зацепиться за мяч на подступах к штрафной, но Тормена был первым. Защитник Краснодара выбил мяч в аут, не рискуя.
1' Матч стартовал! Краснодар разыграл мяч с центре поля.
До матча
13:58 Обслужит сегодняшний матч Василий Казарцев — арбитр из Санкт-Петербурга.
13:55 «Краснодар» уже в ближайшее время может оформить чемпионство — это станет возможным, если «быки» добудут победу в сегодняшнем матче, а «Зенит» в воскресенье уступит «Ростову». В таком случае команда Мурада Мусаева станет недосягаемой для конкурентов и впервые в истории завоюет золотые медали РПЛ.
13:50 У «Краснодара» в преддверии важного матча кадровых проблем нет — все футболисты находятся в распоряжении Мурада Мусаева. А вот у «Оренбурга» ситуация сложнее: в лазарете команды остаются Москвичев, Флорентин, Малых, Мартынов и Касимов.
Стартовые составы
«Оренбург»: Сысуев, Зотов, Татаев, Сидоров, Прохин, Сыщенко, Рыбчинский, Башич, Мансилья, Гюрлюк, Сахархизан
«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Тормена, Коста, Гонсалес, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Са
«Оренбург»
«Оренбург» сегодня может лишиться математических шансов на сохранение прописки в РПЛ. Команда Владимира Слишковича покинет Премьер-Лигу уже по итогам текущего тура, если потеряет очки. Сейчас уральский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице, а до зоны стыковых матчей — 5 очков при двух оставшихся турах.
В текущем сезоне «Оренбург» набрал 19 очков в 28 матчах: 4 победы, 7 ничьих и 17 поражений. Разница мячей — 25:50. Весной команда прибавила, одержав три победы, но в последних трех турах не смогла выиграть ни разу. После поражения от «Крыльев Советов» в Самаре (0:2), подопечные Слишковича дважды сыграли вничью — с «Локомотивом» в Москве и с «Химками» дома. Обе встречи завершились со счетом 1:1.
«Краснодар»
А вот «Краснодар» продолжает удерживать первую строчку в турнирной таблице, но конкуренция за чемпионство накаляется — «Зенит» дышит в спину, уступая всего одно очко. Под руководством Мурада Мусаева «быки» провели сильный сезон: 18 побед, 7 ничьих и лишь 3 поражения — 61 очко в активе.
Третье поражение «Краснодар» потерпел в прошлом туре, уступив в Москве ЦСКА со счетом 0:1. Этот результат прервал серию побед южан — ранее команда обыграла «Ахмат» (3:1), «Динамо» Махачкала (3:2) и «Рубин» (2:1).
Личные встречи
В матче первого круга была зафиксирована крупная победа «Краснодара» — 4:0.
В 10-ти последних встречах на счету «Краснодара» 5 побед, «Оренбург» оказался сильнее в 2-х случаях и 3 раза команды сыграли вничью.