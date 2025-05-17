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    «Оренбург» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 29-го тура РПЛ «Оренбург» — «Краснодар»

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    Эдуард Сперцян
    Лидер турнирной таблицы РПЛ «Краснодар» сыграет в гостях с «Оренбургом» в рамках 29-го тура. Следить за ходом матча можно следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени, присоединяйтесь!
    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Оренбург — Краснодар 1:0
    Гол: 1:0 Брайан Мансилья (7') Оренбург: Николай Сысуев, Георгий Зотов, Алексей Татаев, Максим Сыщенко, Данила Прохин, Максим Сидоров, Иван Башич, Дмитрий Рыбчинский, Брайан Мансилья, Эмирджан Гюрлюк, Саид Сахархизан Краснодар: Станислав Агкацев, Джованни Гонсалес, Витор Тормена, Лукас Оласа, Александр Черников, Кевин Ленини, Жуан Баши, Эдуард Сперцян, Диего Силва, Виктор Са, Джон Кордоба

    Ход матча

    11' Угловой не принес Краснодару остроты — Батчи поймал отскок, но с ударом не справился. Мяч пролетел мимо и выше.

    9' Татаев получил желтую карточку за фол против Са на своей половине поля.

    9' Оласа выполнил подачу с правого корнера, но никто из партнеров не смог зацепиться за мяч. Отбились хозяева.

    7' ГОООЛ!!! 1:0! Мансилья выводит Оренбург вперед! Зотов выполнил подачу в штрафную с правого фланга, Мансилья выиграл верх и пробил головой с отскоком от газона. Мяч полетел в правый угол и Агкацев не смог спасти!

    5' Са получил мяч на фланге и попытался обострить, но Татаев грубо остановил соперника. Судья не стал доставать карточку.

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    3' Гонсалес навесил справа к дальней штанге, но Сысуев был начеку. Вратарь Оренбурга уверенно забрал мяч в руки.

    1' Сахархизан попытался зацепиться за мяч на подступах к штрафной, но Тормена был первым. Защитник Краснодара выбил мяч в аут, не рискуя.

    1' Матч стартовал! Краснодар разыграл мяч с центре поля.

    До матча

    13:58 Обслужит сегодняшний матч Василий Казарцев — арбитр из Санкт-Петербурга.

    13:55 «Краснодар» уже в ближайшее время может оформить чемпионство — это станет возможным, если «быки» добудут победу в сегодняшнем матче, а «Зенит» в воскресенье уступит «Ростову». В таком случае команда Мурада Мусаева станет недосягаемой для конкурентов и впервые в истории завоюет золотые медали РПЛ.

    13:50 У «Краснодара» в преддверии важного матча кадровых проблем нет — все футболисты находятся в распоряжении Мурада Мусаева. А вот у «Оренбурга» ситуация сложнее: в лазарете команды остаются Москвичев, Флорентин, Малых, Мартынов и Касимов.

    Стартовые составы

    «Оренбург»: Сысуев, Зотов, Татаев, Сидоров, Прохин, Сыщенко, Рыбчинский, Башич, Мансилья, Гюрлюк, Сахархизан

    «Краснодар»: Агкацев, Оласа, Тормена, Коста, Гонсалес, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Са

    «Оренбург»

    «Оренбург» сегодня может лишиться математических шансов на сохранение прописки в РПЛ. Команда Владимира Слишковича покинет Премьер-Лигу уже по итогам текущего тура, если потеряет очки. Сейчас уральский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице, а до зоны стыковых матчей — 5 очков при двух оставшихся турах.

    В текущем сезоне «Оренбург» набрал 19 очков в 28 матчах: 4 победы, 7 ничьих и 17 поражений. Разница мячей — 25:50. Весной команда прибавила, одержав три победы, но в последних трех турах не смогла выиграть ни разу. После поражения от «Крыльев Советов» в Самаре (0:2), подопечные Слишковича дважды сыграли вничью — с «Локомотивом» в Москве и с «Химками» дома. Обе встречи завершились со счетом 1:1.

    «Краснодар»

    А вот «Краснодар» продолжает удерживать первую строчку в турнирной таблице, но конкуренция за чемпионство накаляется — «Зенит» дышит в спину, уступая всего одно очко. Под руководством Мурада Мусаева «быки» провели сильный сезон: 18 побед, 7 ничьих и лишь 3 поражения — 61 очко в активе.

    Третье поражение «Краснодар» потерпел в прошлом туре, уступив в Москве ЦСКА со счетом 0:1. Этот результат прервал серию побед южан — ранее команда обыграла «Ахмат» (3:1), «Динамо» Махачкала (3:2) и «Рубин» (2:1).

    Личные встречи

    В матче первого круга была зафиксирована крупная победа «Краснодара» — 4:0.

    В 10-ти последних встречах на счету «Краснодара» 5 побед, «Оренбург» оказался сильнее в 2-х случаях и 3 раза команды сыграли вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оренбург» — «Краснодар» с коэффициентом 2.20.

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