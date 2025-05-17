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    Эдуард Сперцян«Оренбург» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция
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    Мусаев: Нам не привыкать играть под давлением

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящем матче против «Оренбурга».

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Было комфортнее, когда было право на одну ошибку, но осталось всего два тура. Мы понимаем, что, скорее всего, "Зенит" наберет шесть очков и нам нужно в каждом матче играть на победу. Нам не привыкать играть под давлением. Всё хорошо, мы уже прошли много испытаний в нынешнем сезоне. Работали в Новогорске на натуральных полях.

    Сложно, когда ты девять дней не находишься дома. У нас лучшая база в России, одна из лучших в Европе, есть всё для восстановления, а мы живем в гостинице. И возим с собой кучу автобусов, медицинского персонала… У всех дома семьи, а мы сидим в гостинице в Москве», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Начало матча — в 14.00 по московскому времени. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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