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    Эдуард Сперцян«Оренбург» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция
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    Смотреть онлайн матча «Боруссия» Д — «Хольштайн» 17.05.2025. Прямая трансляция в 16:30

    «Боруссия» Д — «Хольштайн»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Матч 34-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» Д«Хольштайн» состоится 17 мая в 16:30 мск на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

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    «Боруссия» выиграла 4 матча подряд и набрала 54 очка. Дортмундцы наверняка хотели бы завершить сезон на мажорной ноте. При этом победа снимет все вопросы об участии в Лиге чемпионов.

    Вдобавок «шмели» помнят поражение в первом круге 2:4. Это вдвойне должно мотивировать хозяев на положительный результат.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры принимают ставки с коэффициентами 1.14 и 13.5 соответственно.

    • Эксперты LiveSport не ставят под сомнение превосходство «Боруссии», но сомневаются в разгромном результате. Ставки можно посмотреть тут.

    • Искусственный интеллект предсказывает «Боруссии» победу со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Боруссия» Д — «Хольштайн» смотрите на LiveCup.Run.

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