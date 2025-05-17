Смотреть онлайн матча «Боруссия» Д — «Хольштайн» 17.05.2025. Прямая трансляция в 16:30

Матч 34-го тура немецкой Бундеслигисостоится 17 мая в 16:30 мск на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

«Боруссия» выиграла 4 матча подряд и набрала 54 очка. Дортмундцы наверняка хотели бы завершить сезон на мажорной ноте. При этом победа снимет все вопросы об участии в Лиге чемпионов.

Вдобавок «шмели» помнят поражение в первом круге 2:4. Это вдвойне должно мотивировать хозяев на положительный результат.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры принимают ставки с коэффициентами 1.14 и 13.5 соответственно.

Эксперты LiveSport не ставят под сомнение превосходство «Боруссии», но сомневаются в разгромном результате. Ставки можно посмотреть тут.

Искусственный интеллект предсказывает «Боруссии» победу со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Боруссия» Д — «Хольштайн» смотрите на LiveCup.Run.