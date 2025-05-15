Нападающий «Пари НН» Кошкаров в ближайшее время перенесет операцию

Нападающий «Пари НН» Александр Кокшаров в ближайшее время перенесет операцию на мягких тканях в области большеберцовой кости.

Как сообщает «СЭ», восстановление после хирургического вмешательства займет несколько недель, и футболист сможет полностью вернуться к тренировкам и матчам к началу следующего сезона Российской Премьер-лиги.

Кокшаров получил травму в апреле, находясь в расположении молодежной сборной России. Из-за повреждения он пропустил часть весенних матчей и не смог помочь команде в конце сезона.

В текущем сезоне 20-летний нападающий, выступающий за «Пари НН» на правах аренды из «Краснодара», провел пять матчей в РПЛ, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.